Il bello dei debuttanti. Heggem, una prima da gigante. Freuler ovunque, bene Zortea. Cambiaghi, due fasi da applausi

Skorupski 6 Primo tempo da spettatore assoluto perché quando il Como affonda non trova mai la porta. Nella ripresa sporca i guantoni su un tiraccio di Kempf.

Zortea 6,5 Snatura un po’ le sue caratteristiche sacrificandosi in fase difensiva, ma il risultato è più che apprezzabile. Provvidenziale diagonale difensiva a inizio ripresa. E tanta benzina fino all’ultimo.

Vitik 6 Ha il compito agevolato dall’atteggiamento aggressivo della squadra. Douvikas gli scappa una sola volta e lo affonda prendendosi il giallo. Esce nell’intervallo.

Heggem 7,5 Calzettoni abbassati in stile calcio d’antan ma concentrazione e concretezza da consumato attore delle aree di rigore italiche: il migliore complimento che gli si possa fare considerato che era al debutto. Al 92’ salva i tre punti su Ramon: è già il Mitico Heggem. Migliore in campo insieme all’uomo-gol Orso.

Freuler 7 Quando il Como prova a ripartire gioca altissimo, in pratica sulla linea degli attaccanti: un atteggiamento aggressivo che manda in tilt Perrone. Sul suo impero non tramonta mai il sole.

Moro 6,5 Italiano privilegia il suo senso geometrico alla fisicità di Pobega: ripagato alla grande.

Fabbian 6,5 Giusto panchinare l’Odgaard impalpabile all’Olimpico. E già al 5’, quando il neo azzurro di Gattuso sfiora il gol con un’incornata da calcio d’angolo di Moro, Italiano può rallegrarsene. Il suo fisico bestiale fa male al Como.

Cambiaghi 7 Sulla scia dell’Olimpico, quando era stato uno dei pochi a salvarsi, confeziona una prestazione di rara intensità. Mette in mezzo palloni tutti sanguinosi per la retroguardia di Fabregas. E quanti recuperi difensivi.

Castro 7 Funzionale alla postura ‘petto in fuori’ della squadra. Dopo due giri di lancette è un po’ frettoloso sul tiro-cross che impegna Butez. L’assist per il gol-partita di Orsolini è un capolavoro di garra e tecnica.

Lucumi 6,5 Dal suo piede parte il pallone per il gol di Orsolini. Gli applausi che si prende dal Dall’Ara all’ingresso in campo se li merita tutti.

Pobega 6 Senza lode e senza infamia.

Odgaard 5,5 Conferma di non essere il vero Odgaard.

Dallinga 6 Sfiora il 2-0. Ma è elettrico.

Miranda sv.

Italiano 7,5 Sui banchi di Coverciano è lui che fa lezione e Fabregas prende appunti. Tracce profonde di vero Bologna. Con due centrali nuovi di zecca: chapeau.

Massimo Vitali