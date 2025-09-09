IL BFC WOMEN. Le rossoblù frenano il Como con un 2-2. Ma perdono Lindfors. Ko e stop di sei mesi

Gol, spettacolo e la conferma che, anche quest’anno, il Bologna Women farà divertire. Chiedere ai tanti presenti sabato, al Bonarelli di Granarolo, a tifare le rossoblù, alla prima contro la corazzata Como dai grandi progetti, come al maschile, per far subito piazza pulita e raggiungere quanto prima la massima serie. Ma contro il Bologna le lariane se la sono vista brutta, prima con la staffilata dai 25 metri della new-entry Marengoni e poi col bis di Tironi, cinquantesima marcatrice nella storia del Bfc femminile, a inchiodare un 2-0 da far stropicciare gli occhi.

Un primo tempo perfetto, sporcato solo da Colombo e Boquete per il 2-2 finale, ma il Bologna c’è, nonostante le assenze pesanti di Battelani, Cavallin, Spinelli e della centrocampista finlandese Lindfors, il cui destino ha riservato subito un ostacolo non da poco: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e infermeria forzata almeno per 6 mesi.

Questo l’unico neo di inizio stagione, per il resto, sabato compreso, è stato tutto da incorniciare, compresa la folta tribuna del Bonarelli, imbottita d’entusiasmo, di bandiere e di pubblico. Prossima fermata domenica ad Arezzo (ore 15), poi il 21 la coppa contro la Freedom.

Giovanni Poggi