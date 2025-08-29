Il Bologna al gran ballo d’Europa. Oggi i sorteggi a Montecarlo. Otto le avversarie da scoprire. Rossoblù, possibile la terza fascia

Pranzo di gala a Montecarlo: è il gran giorno dei sorteggi di Europa League: il Bologna conoscerà il percorso che lo attenderà a partire dal 24 o 25 settembre nella seconda avventura europea consecutiva, dopo l’avventura in Champions della scorsa stagione.

Si scende di un gradino, i rossoblù di mister Vincenzo Italiano tornano in Europa League, manifestazione conosciuta l’ultima volta nelle stagioni 98-99 e 99-2000, quando fu rispettivamente eliminata in semifinale dal Marsiglia e ai sedicesimi dal Galatasaray. Quella semifinale è storia, emozione e delusione che nessuno ha dimenticato a queste latitudini: il sogno, a Casteldebole, dopo la conquista della Coppa Italia, è quello di regalare un percorso da protagonista anche in Europa.

A salire i gradini del Grimaldi Forum, in rappresentanza del Bologna, sarà il suo patron, Joey Saputo, accompagnato dall’ad Claudio Fenucci.

Il patron è rientrato a Casteldebole martedì, in vista dei sorteggi e pure dell’ultima settimana di mercato e dell’esordio casalingo contro il Como di domani. Giorni intensi e partire dalle 13 si capirà quanto sarà intenso e difficile il percorso che attenderà la squadra di Italiano. La formula dell’Europa League è la stessa della Champions di un anno fa: il Bologna affronterà otto avversarie, quattro in casa e altrettante in trasferte, due per le differenti quattro fasce, che saranno definitive dopo le ultime gare di qualificazione disputate ieri sera. Quel che è certo è che in prima fascia i rossoblù pescheranno due squadre tra Porto, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagabria, Betis, Salisburgo Aston Villa e Glasgow, senza dimenticare Lille e Aston Villa già incontrate nell’ultima Champions. Niente Roma, in quanto italiana. In seconda fascia figurano la Stella Rossa di Arnautovic, Lione, il Fenerbahce di Mourinho, Viktoria Plzen, Celtic, Ferencvaros e Braga. E il Bologna?

Sarà inserito probabilmente in terza fascia, ma lo si capirà in giornata, quando sarà chiaro se il Nottingham di Ndoye, possibile avversario, sarà in seconda o terza fascia.

Saranno 36 le squadre al via: tredici direttamente alla fase campionato di Europa League e tra queste il Bologna, mentre dodici posti sono stati assegnati tramite le qualificazioni.

A completare il quadro undici squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione e agli spareggi di Champions League. Si parte il 24 e 25 settembre, il 2 e 23 ottobre, il 6 e 27 novembre, l’11 dicembre, il 22 gennaio e 29 gennaio le altre gare del girone: le prime otto si qualificheranno direttamente agli ottavi, dal nono al ventiquattresimo si giocheranno gli ottavi agli spareggi del 19 e 26 febbraio. Poi il via ai confronti diretta a eliminazione verso la finale di Istanbul del 20 maggio.

Un passo alla volta: prima i sorteggi. Poi la fine del mercato, le valutazioni su Immobile, che salterà quasi certamente le prime giornate per infortunio, e le liste, con qualche probabile esclusione eccellente: quante, dipenderà dagli ultimi giorni di trattative.