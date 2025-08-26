Il Bologna alza il muro. C’è il Milan su Fabbian. E Lucumi resta in bilico. Oggi possibile incontro

Ha bisogno di far cassa e di asciugare la rosa, il Bologna. Ma l’intenzione, a maggior ragione dopo il primo ko e l’infortunio di Immobile è quello di perseguire i propri obiettivi senza rinunciare giocatori importanti per la rosa. Vedi Lucumi, ma pure Fabbian: per centrale e centrocampista, il Bologna alza il muro, aspettando gli eventi. Ma più passano i giorni più sarebbe difficile sostituirli e il prezzo si alza: specie per Fabbian. Sul centrocampista, in estate, sono arrivati i sondaggi di Roma, Napoli e Fiorentina. Ora è il Milan a cercare l’affondo, con una proposta da 12 milioni più 3 di bonus nelle mani del procuratore del calciatore. Per il Bologna è no, almeno al momento. Se deve esserci cessione, deve essere per prezzo ritenuto fuori mercato: ovvero 20-25, anche perché per sostituirlo bisognerebbe poi andare cash alla mano a cercare il sostituto.

I nomi ci sarebbero: Nicolussi Caviglia (24) del Venezia, ma cresce la concorrenza e nelle ultime ore il Bologna è tornato a chidere notizie di Maurits Kjærgaard (22), danese di proprietà del Salisburgo, mancino, il cui prezzo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, centrocampista che può essere impiegato anche da trequartista. Da trequartista possono essere impiegati pure Pobega e Ferguson, motivo per cui il Bologna oltre a Nicolussi Caviglia punta a Mandragora: ma quest’ultimo è stato titolare e marcatore all’esordio a Cagliari, dato che fa pensare che la viola potrebbe non privarsene e non per il Bologna, diretta concorrente. Nei piani del Bologna, Fabbian non si muove, a meno di offerta fuori mercato.

Nei piani non si muove neppure Lucumi. Qui, però, il Bologna resta in attesa di capire se il colombiano e i suoi agenti intendano alzare il tiro e forzare la mano alla cessione passando alle vie legali e ricorrendo all’articolo 17 della Fifa: e nel caso il Bologna dovrebbe valutare il da farsi, perché oltre allo svincolo con indennizzo, nel caso Lucumi dovesse fare ricorso e vincere, per il Bologna potrebbe esserci mercato bloccato per 2 anni, tra le penali previste da questo tipo di causa. Probabile confronto in giornata tra dirigenza ed entourage del calciatore, per il quale c’è un’offerta sul piatto da parte del Sunderland da circa 30 milioni, con proposta di quinquennale da 3 milioni netti a stagione per il centrale, che vorrebbe andare.

Detto che il Bologna non vorrebbe cederlo, non può però non valutare il da farsi: non a caso dopo il ko con la Roma ha avuto nuovi contatti con L’Union Berlino per Diogo Leite (26), in uscita e a un anno dalla scadenza. Su di lui si era mosso il Galatasaray, che però pare aver virato su altri obiettivi. Il Bologna ha sondato il terreno per una cifra da 8 milioni. Siamo alle ultime curve del mercato, si alza la pressione. Le offerte non mancano, il Bologna prova a difendere i pezzi migliori e a cercare rinforzi last minute.