Il Bologna fa paura al Napoli e consolida la zona Champions

Bologna, 7 aprile 2025 – Un punto per l'Europa, ma con più un pizzico di amaro in bocca. Il Bologna ferma il Napoli al Dall'Ara, lo mette sotto per un tempo intero e, nel finale, va vicino anche a ribaltarla, dopo aver chiuso sotto il primo tempo. Gol stellare di Ndoye per un'altra serata da Champions al Dall'Ara: quarto posto consolidato, a +1 sulla Juventus, in attesa del match di domenica prossima a Bergamo.

Nel riscaldamento si ferma Ferguson (problemi muscolari), dentro Aebischer, a formare la coppia tutta svizzera in mediana assieme a Freuler, davanti confermato Dallinga, affiancato da Orsolini e Ndoye.

Anche per il Napoli, doppio forfait dell'ultim'ora: in porta c'è Scuffet per Meret, mentre è Juan Jesus il sostituto di Buongiorno al centro della difesa azzurra.

Vivace in avvio la squadra del vice Stellini (c'è lui in panchina posto dello squalificato Conte), Bologna più timoroso del solito, ma soprattutto incapace di trovare spazi davanti per provare ad affondare.

E al 18', dopo un paio di folate in direzione Skorupski, il Napoli passa. Pallone apparentemente innocuo che rimbalza a centrocampo, Anguissa vince il duello prima con Lucumì e poi con Holm, Miranda prova ad intervenire, ma il suo tocco diventa un assist per il centrocampista camerunense, che anticipa Skorupski e deposita in porta.

Il Bologna incassa il colpo, e sette minuti più tardi c'è un'ulteriore beffa: Skorupski si ferma, guaio muscolare, al suo posto Ravaglia. Che pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, è subito protagonista, salvando in tuffo su una conclusione diretta all'angolino di McTominay.

Prima dell'intervallo, c'è spazio per un altro miracolo di Ravaglia su Politano (ma a gioco fermo per fuorigioco) e di una conclusione al veleno di Aebischer, che va ad un soffio dal pari.

Ripresa. E il Bologna torna a fare il Bologna. Napoli con la paura e rossoblù in carrozza, lontani parenti di quelli visti nel primo tempo.

Nel giro di una manciata di minuti ci provano sia Dallinga, che Orsolini (due volte), ma con scarsa precisione. Poi, la pressione aumenta, gli azzurri vanno in affanno, e il momento del Bologna, finalmente, si concretizza.

Minuto 64, invito dalla sinistra di Odgaard, rasoterra per Ndoye, che col tacco supera Scuffet, il pallone bacia la traversa e si accomoda dolcemente in porta (1-1). A quel punto, c'è una sola squadra in campo, ed è quella di Vincenzo Italiano, che ad un quarto d'ora dal termine inserisce anche Castro e Cambiaghi, per Orsolini e Dallinga.

Napoli alle corde, senza più idee e schiacciato nella propria trequarti. Al 90', l'occasione per vincerla arriva sulla testa di Holm: Scuffet salva, poi Castro si divora il gol-partita.

Finisce 1-1, tra qualche rimpianto, ma con la consapevolezza, ancora una volta, che questo Bologna può tenere testa a tutte. La corsa all'Europa continua.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (25'pt Ravaglia); Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Ndoye (42'st Dominguez), Odgaard (42'st Fabbian), Orsolini (32'st Cambiaghi); Dallinga (32'st Castro). In panchina: Bagnolini, Erlic, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Pobega, Moro, Ferguson, El Azzouzi, Pedrola. Allenatore: Italiano 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay (25'st Gilmour); Politano (47'st Ngonge), Neres (29'st Raspadori); Lukaku 6. In panchina: Meret, Turi, Marin, Hasa, Mazzocchi, Buongiorno, Billing, Simeone, Okafor. Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

ARBITRO: Massa di Imperia.

RETI: 18'pt Anguissa, 19'st Ndoye. NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Oliveira, Anguissa, Aebischer. Angoli: 8-3 per il Bologna. Recupero: 4', 6'.