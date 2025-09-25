Il Bologna fallisce l’esame di inglese: l’Aston Villa stende i rossoblù. Primo ko in Europa League

Bologna, 25 settembre 2025 – Il Bologna fallisce nuovamente l’esame (di) inglese. Al Villa Park finisce 1-0 a favore degli uomini di Unai Emery (l’anno scorso in Champions finì 2-0) che passano nel primo tempo grazie a McGinn, fallendo anche un rigore con Watkins nella ripresa. I rossoblù giocano a tratti senza paura ma pagano la maggiore qualità dei Villans e diverse imprecisioni, con la traversa che ferma Castro e le velleità di pareggio.

Avvio aggressivo del Bologna, con gli uomini di Unai Emery che prima attendono e poi alzano a loro volta il ritmo. Al 5’ sono proprio i padroni di casa a rendersi pericolosi con il primo sussulto del match: contropiede veloce del Villa dopo un rimpallo a favore causato da un’imprecisione del centrocampo rossoblù, Guessand va via in velocità, entra in area e tira a incrociare, bravo Skorupski a deviare, con Bernardeschi in ripiegamento che poi allontana il pericolo. Al 12’ vantaggio arriva il vantaggio dell’Aston Villa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo c’è confusione in area, con un liscio della difesa e poi di un giocatore dei padroni di casa, la sfera esce ma viene intercettata da McGinn che con una rasoiata fa passare il pallone in una giungla di gambe e beffa un impotente Skorupski.

Al Villa Park è 1-0 per i padroni di casa. Gli uomini di Emery cercano di sfruttare l’inerzia e chiudono il Bologna nella propria area, al 18’ altra occasione con Malen ma questa volta Skorupski chiude la porta deviando in angolo. Al 25’ altra occasione per i Villans, con Malen fermato dal portiere polacco e Buendia che coglie la sfera provando a chiudere a giro ma la palla finisce fuori. In questa fase i rossoblù soffrono, con i padroni di casa che sono padroni del campo e manovrano quasi sempre in maniera pericolosa. Al 32’ la prima conclusione del Bologna arriva dai piedi di Bernardeschi che riceve da Odgaard, rientra e scarica verso la porta ma il suo tiro è poco angolato e non particolarmente potente, favorendo la presa di Bizot. Al 38’ ci riprova il Bologna, con una bella azione sull’asse Bernardeschi-Zortea, cross dell’ex Cagliari con Castro anticipato, sul pallone arriva il numero 10 che riprova il tiro ma il pallone questa volta finisce lontano dallo specchio. Pochi minuti dopo è ancora Bernardeschi che con un gran controllo porta palla, forse troppo non intendendosi con Freuler al limite e poi scarica per Cambiaghi che si sposta il pallone ma spara altissimo. Non ci sono altri sussulti però e dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, con l’Aston Villa che va negli spogliatoi in vantaggio.

Al rientro in campo nessun cambio per i due allenatori, con il match che riparte a viso aperto così come era finito il primo tempo. Al 47’ è ancora Bernardeschi a rientrare e liberare il sinistro, con un rasoterra che però non impensierisce Bizot in presa bassa. Buono il break dei rossoblù che rubano palla su una ripartenza del Villa. Dopo pochi minuti altra occasione, con Cambiaghi che ruba palla a Cash, buona combinazione con Freuler e poi cross per Castro che non controlla bene in area, fallendo una potenziale occasione da gol. I ritmi rimangono comuna altissimi, con entrambe le squadre che corrono tantissimo. Al 60’ altra incursione dei rossoblù con Bernardeschi che lancia Zortea, l’ex Cagliari entra in area e va per Castro, sul suo tiro respinto arriva dall’altra parte Cambiaghi che viene nuovamente murato ma l’arbitro ferma per presunto fuorigioco. Dubbi sulla chiamata dell’offside, con Zortea che sembra essere partito in posizione regolare.

Dall’altra parte Guessand nuovamente pericoloso, con Vitik decisivo nel mettere angolo. Al 65’ però c’è l’episodio che punisce il Bologna: Zortea perde ingenuamente un pallone sulla trequarti difensiva, il Villa riparte, palla per Watkins che viene travolto da Vitik (ammonito). E’ calcio di rigore, con i rossoblù che protestano per un fallo di mano ad inizio azione che tuttavia avviene quando la palla potrebbe ancora essere giocata dagli uomini di Italiano. Dal dischetto va lo stesso Watkins ma trova un grande Skorupski che non si fa ipnotizzare e devia lontano. I rossoblù rimangono così ancora in partita. Italiano cambia e manda in campo Orsolini, Rowe e Holm per Bernardeschi, Cambiaghi e Zortea. Proprio il numero 7 al primo pallone mette in mezzo per Castro che di testa prende la traversa in pieno. Al 72’ altra occasione Bologna, con una gran palla di Lykogiannis, cross perfetto ma Odgaard manca la deviazione decisiva. Al 82’ Italiano prova ancora a scuotere i suoi, con Dallinga per Castro e Fabbian per Odgaard. L’Aston Villa prova a far valere la sua qualità e attacca con Sancho ma c’è ancora Skorupski a dire no ai padroni di casa. Gli ultimi minuti sono tutti dei rossoblù, che tentano il tutto per tutto chiudendo la squadra di Emery nella propria metà campo. L’arbitro Manzano concede così 5’ di recupero e a pochi secondi dalla fine un colpo di reni di Bizot nega la rete del pareggio. Finisce 1-0 al Villa Park, con i rossoblù che escono a testa alta pur incassando la prima sconfitta dell’avventura in Europa League.

Italiano: “Dispiace, ma stiamo crescendo”

Il ko di Birmingham non cambia fiducia e obiettivi di Vincenzo Italiano e del Bologna: “L'obiettivo è superare il girone, cosa che non è accaduta lo scorso anno in Champions. Possiamo crescere dal punto di vista del palleggio, avendone di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo mettere bene dentro i nuovi e sono convinto che cresceremo. Ma qualcosa in più rispetto al Genoa già si è visto, piano piano troveremo il salto di qualità. Analizzando la partita, sono i primi 20 minuti ad aver fatto la differenza, con l'Aston Villa che ha trovato break in mezzo al campo e conquistato vari corner tra cui quello del gol. Ma dopo la squadra ha lavorato bene e creato tante situazioni. Potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri, trovando la giocata per fare gol. Sono contento di quello che abbiamo fatto, ho visto lo spirito che volevo vedere. Dispiace non portare a casa punti, ma stiamo crescendo e possiamo crescere ancora”.

Il tabellino

Aston Villa-Bologna 1-0

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (30' st Digne); McGinn, Kamara; Guessand, Rogers, Buendia (13' st Sancho); Malen (13' st Watkins). In panchina: Proctor, Oakley, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Bogarde, Burrowes. Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (25' st Holm), Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Odgaard (38' st Fabbian), Bernardeschi (25' st Orsolini), Cambiaghi (25' st Rowe); Castro (38' st Dallinga). In panchina: Ravaglia, Pessina, Moro, Heggem, Miranda. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

RETE: 13' pt McGinn.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Skorupski para un rigore a Watkins al 23' st. Ammoniti: Cash, Lucumi', Vitik, McGinn, Angoli 8-3. Recupero 1' pt, 5' st.