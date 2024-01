Il Bologna lascia un tesoro sull’Isola. Orso illumina, poi si spegne la luce. Il ko di Cagliari complica l’Europa

Il Bologna non vince dall’anno scorso, diranno gli inguaribili pessimisti. Ma tra il dire e il disfare, c’è di mezzo un mare. Quello che bagna la Sardegna.

Calma. Qualcosa non va, se per un pomeriggio Petagna sembra Bobo Vieri. Qualcosa non va, se nelle ultime quattro partite, il Bologna ha raccolto le briciole di un pari e tre sconfitte. Qualcosa non va, questo è evidente, ma non è il momento, né ci sono le ragioni per dedicarsi a una specialità cittadina: il disfattismo alla bolognese. Che non è un sugo, ma ha condito spesso l’umore della piazza. Certo, nessuno pensava di perdere a Cagliari (dove non si vince dal 2013), specie dopo quei primi venticinque minuti di dominio totale culminati con il gol di Orsolini, così come nessuno pensava di uscire dalla Coppa Italia dopo tre pali e una Fiorentina a lungo schiacciata a casa sua.

Ma il calcio vive anche di momenti e in questo momento al Bologna di Thiago viene tutto più difficile. Il resto lo hanno fatto le assenze, che tra infortuni e squalifiche hanno prosciugato le soluzioni. All’Unipol Domus, Motta ha dovuto prescindere da tre-quarti del pacchetto esterni, ma soprattutto dall’imprescindibile Zirkzee. E così il povero Van Hooijdonk si è dovuto immolare sull’altare del paragone, impietoso per lui. Come a Lecce, Sydney non la prende mai, facendosi notare soltanto per una grande chiusura difensiva: peccato fosse su Ferguson e in area cagliaritana.

Sull’Isola, il Bologna ha lasciato un tesoro di punti - visto il ritorno di dirette rivali come Lazio e Napoli -, ma ha trovato una serie di risposte ai dubbi di mercato. Se si vuole davvero credere all’Europa, a quella con la C maiuscola poi, bisogna aggiungere carte al mazzo di Thiago, specie là davanti, dove il Bologna non può sempre vivere di Zirkzee o di Orsolini. Ieri il numero 7 si è caricato la squadra sulle spalle, segnando il bel gol del vantaggio. Quando, però, Ranieri ha preso le contromisure, togliendo Augello stordito nel duello con Orso e passando alla difesa a tre, il Cagliari ha ribaltato la partita. Il resto lo hanno fatto i 120’ di Firenze sulle gambe, i pochi cambi, e un Calafiori irriconoscibile, tanto nel modo in cui si fa passare sopra da Petagna sul pari, quanto nel goffo autogol del sorpasso. Proprio, lì, quando il Bologna aveva bisogno di una scossa, Thiago si è dovuto accontentare di tre cambi: Lykogiannis, Fabbian e un Moro inserito per Van Hooijdonk.

E allora mai pausa fu più propizia di quella offerta dall’isterico calendario italiano che rinvia quattro partite per apparecchiare la Supercoppa gli arabi. Una pausa di riflessione, per scavare nella sconfitta e ritrovare l’entusiasmo e le certezze di Natale, dalla vittoria sull’Atalanta che metteva il quarto posto sotto l’albero. Proprio l’Atalanta stasera, dovesse battere il Frosinone, farebbe scivolare i rossoblù al settimo posto. Fuori dall’Europa. Calma, però. C’è tutto il tempo per recuperare, a cominciare intanto da alcuni giocatori come Karlsson e Saelemaekers che Thiago spera di avere alla ripresa di sabato 27 in casa del Milan. Non ci sarà Posch, diffidato, ammonito e quindi squalificato. Tornerà, invece, Zirkzee che ha già acceso le luci di San Siro contro l’Inter. Del resto, a quelli come lui basta un click.