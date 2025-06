Il Bologna parte in anticipo, Italiano pure. Debutto di sabato a Roma, il tecnico scalpita

E’ già febbre rossoblù per Vincenzo Italiano che dopo il prolungamento contrattuale all’indomani della conquista della Coppa Italia non vede l’ora di rimettersi al lavoro per bissare e se possibile superare i risultati ottenuti nella sua prima stagione sulla panchina del Bologna.

Il tecnico di Karlsruhe potrebbe anticipare il suo ritorno in città. E’ infatti atteso a Casteldebole qualche giorno prima dell’adunata fissata per il 12 luglio, un segnale importante da parte di Italiano che sottolinea ancora una volta la volontà dell’allenatore di calarsi subito in questa nuova annata che vedrà il Bologna impegnato nuovamente su quattro fronti, visto l’impegno della Supercoppa italiana in Arabia Saudita ad alzare ulteriormente la posta.

I giocatori rossoblù arriveranno invece al centro tecnico Niccolò Galli il 12 luglio per le visite di rito e le prime sgambate nell’afa di Bologna, prima di salire a Valles in Val Pusteria dove dal 15 si svolgerà il ritiro pre-stagionale fino al 26 luglio. Qui inizierà il vero lavoro con Italiano che potrebbe già abbracciare i primi acquisti, così come era accaduto nella scorsa stagione.

Lavorare quest’anno dovrebbe anche essere più semplice visto che la rosa non sarà orfana dei nazionali, arrivati lo scorso anno alla spicciolata dopo gli impegni in Copa America e alle Olimpiadi, saltando la preparazione coi compagni e riportando anche infortuni che ne hanno rallentato l’inserimento, vedi Lucumi e in particolare El Azzouzi che praticamente è stato out tutto lo scorso campionato.

Oltre alle fatiche sul campo, ai carichi di lavoro e alle sedute tattiche, per i rossoblù si comincia a delineare anche un’estate fatta di impegni internazionali, con le prime due amichevoli a calendario che vedranno Orsolini e compagni testare la condizione e i primi meccanismi. Al rientro in città infatti la squadra è attesa dal test contro il Levadeiakos, formazione che milita nella Souper Ligka Ellada, il campionato greco. Il match è fissato per il 2 agosto e dovrebbe andare in scena a Casteldebole, poco prima della partenza della squadra per la Germania dove il 9 agosto i ragazzi di Italiano saranno chiamati ad affrontare lo Stoccarda, in un primo assaggio di quella che potrebbe essere la caratura degli avversari da affrontare in Europa League visto che anche il club tedesco parteciperà alla competizione. La partita sarà anche un modo per tastare il polso e capire la bontà del lavoro fatto nel primo mese di ritiro e nei 15 giorni successivi ci sarà il tempo di limare il possibile, attendendo anche eventuali ulteriori rinforzi o assestamenti fisiologici del calciomercato, in vista dell’inizio della stagione.

Si partirà in trasferta, laddove si è consumato il grande trionfo dell’anno passato: il primo turno della Serie A 2025/2026 sarà infatti all’Olimpico contro la Roma, sabato 23 agosto alle ore 20.45, mentre la prima casalinga si consumerà il sabato successivo, alle 18.30 contro il Como. La Lega Serie A ha poi reso noti anche gli orari del terzo turno, con i rossoblù di scena al Meazza contro il Milan domenica 14 settembre alle 20.45 in un altro incrocio dal sapore dolce per i ragazzi di Italiano.