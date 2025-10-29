Il Bologna riparte dai punti fermi. Torna Italiano e c’è l’effetto Dall’Ara. Con il Toro per dimenticare Firenze

Il modo più bello per scrollarsi di dosso i veleni di Firenze è riabbracciare il proprio allenatore uscito dall’ospedale. E così il Bologna-Torino di questa notte al Dall’Ara lo giocherà dal vivo anche Vincenzo Italiano, che ieri mattina è stato dimesso dal reparto di Pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dov’è rimasto ricoverato per otto giorni per debellare una fastidiosa polmonite.

Debellare sul campo un Toro ‘on fire’, reduce da una striscia di un pari e due vittorie, sarà tutt’altra faccenda, ma per il Bologna la buona notizia è che Italiano questa notte sarà insieme ai suoi ragazzi nella trincea del Dall’Ara. Non in panchina, perché la convalescenza impone, almeno all’inizio, di evitare le basse temperature. Ergo: verosimilmente il tecnico seguirà la partita o davanti a un maxischermo al caldo degli spogliatoi o in uno degli ‘sky box’ della tribuna (e non è escluso che il ‘martello’ Vincenzo questa mattina faccia un blitz a Casteldebole per seguire, al chiuso, l’ultima rifinitura).

Nel ringraziare i medici che lo hanno curato in ospedale, ovvero il direttore del reparto Stefano Nava e la professoressa Lara Pisani, il Bologna ieri in una nota parlava di "condizioni cliniche buone", anche se Italiano "sarà sotto osservazione dello staff medico del club".

Di sicuro domenica notte non hanno giovato alla sua condizione di degente ospedaliero gli abbagli in serie di La Penna che gli hanno mandato di traverso un derby che al 70’ pareva in cassaforte, negandogli la gioia di un Bologna issato al quarto posto. Per fortuna tutto passa: polmoniti e solenni arrabbiature.

Ora l’unica missione è riannodare in fretta il filo con la vittoria e in teoria aiuta affrontare i granata in salute di Baroni in un Dall’Ara che in campionato ha subito confermato il suo status di fortino: fin qui 3 partite e altrettante vittorie, strappate a Como, Genoa e Pisa. Nel proprio stadio-amuleto, davanti a una tifoseria che non vede l’ora di riabbracciare una squadra depredata nella notte del Franchi, ci sono tutti gli ingredienti per ripartire di slancio verso la vetta della classifica.

Ma guai sottovalutare il Toro di questi tempi, nelle ultime due giornate capace di mettere sotto prima la capolista Napoli (1-0) e poi il Genoa (2-1). L’ex rossoblù Baroni disseminerà la partita di trappole e Italiano proverà a scansarle. Con un Odgaard in più nel motore, dal momento che il danese, assente con la Fiorentina, ha superato il problema al ginocchio. E col solito annunciato turnover, giacché dopo il Torino e prima della sosta per le nazionali ci saranno le sfide ravvicinate con Parma, Brann (Europa League) e Napoli.

Tocca provare a non sbagliare un colpo e al fischietto Ayroldi, dopo gli errori/orrori di La Penna, tocca provare a non sbagliare un fischio. Ma evitiamo i fucili puntati: stanotte non gioverebbe alla serenità dei rossoblù.