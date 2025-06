Il Bologna scalpita, per Immobile manca solo l’ufficialità

Bologna, 29 giugno 2025 – Passi in avanti per l’arrivo di Ciro Immobile a Bologna. L’attaccante si è ulteriormente avvicinato a vestire la maglia rossoblù nelle ultime ore anche se non è ancora arrivata l’ufficialità della firma con il club di Joey Saputo. L’ex Lazio dovrebbe infatti essere il giocatore d’esperienza per Vincenzo Italiano, l’attaccante giusto per arricchire la rosa del Bologna e aggiungere un bagaglio importante d’esperienza al reparto. Con Santi Castro e Thijs Dallinga, serviva un giocatore “pronto”, in grado di assicurare eventuali gol, minutaggio e che fosse anche in grado di adattarsi al gioco verticale di Italiano.

Sfumato Dzeko, le scelte del club si sono concentrate su altri profili e quello di Immobile sembra essere stato individuato come quello più adatto a completare la rosa. Tra l’altro con Dallinga out e il suo rientro ancora incerto, a Castro serviva un compagno di reparto che già conoscesse la Serie A e che magari avesse anche esperienza europea. Lo scoglio dell’ingaggio sembra essere stato superato: i 6,5 milioni percepiti al Besiktas erano troppi per il Bologna, disposto ad arrivare al massimo a 2 milioni bonus compresi mantenendosi così in linea con lo stipendio massimo in rosa che è quello di Orsolini ma senza superarlo.

L’avventura turca di Immobile si concluderà dunque con 41 presenze (8 delle quali in Europa League) e 19 gol in tutte le competizioni. L’arrivo di Immobile a Bologna avverrà da svincolato, con il giocatore che avrebbe trovato anche l’accordo con i bianconeri di Istanbul per una buonuscita da 2,5 milioni di euro. Il Besiktas risparmierà così su uno stipendio ormai troppo esoso, Immobile tornerà in Serie A e il Bologna avrà la sua terza punta d’esperienza per competere su più fronti.

Ora non manca che attente l’ufficialità e la firma sul contratto annuale con opzione sul secondo.