Il Bologna scatta a destra: arriva Zortea. Abbandonata la pista che portava a Zanoli

Il Bologna non aspetta più. Anche perché non può più aspettare: ecco così che nella giornata di ieri è arrivato il blitz per Nadir Zortea (26) del Cagliari, giocatore nel mirino degli uomini mercato da un paio d’anni e corteggiato a inizio estate, quando il Cagliari, però, fissò il prezzo sopra i dieci milioni dicendosi poco interessato a cederlo.

Il tempo è passato e sono cambiate le condizioni, con il club sardo bisognoso di far cassa. Ed ecco il colpo di Sartori, l’uomo che Zortea lo ha visto crescere a Bergamo, con l’Atalanta: 7,5 milioni, trasferimento a titolo definitivo e contratto quadriennale da circa un milione netto per il giocatore, che nell’ultima stagione ha totalizzato 6 reti e due assist con la maglia del Cagliari, ma la sua parabola ascendente era già iniziata a Frosinone nella seconda parte della stagione 23-24, con un gol e 5 assist in 14 presenze.

Zortea ha giocato in carriera da terzino, da esterno destro e sinistro di centrocampo davanti a una difesa a tre e pure da esterno alto del 4-2-3-1: arriva per essere il terzino di spinta e giocarsi il posto con Holm e De Silvestri, ma è giocatore duttile in grado di tappare più falle, anche da centrocampo in sù, con gamba e fisicità (187 centimetri di altezza).

Zortea è arrivato ieri sera in città e questa mattina inizierà le visite mediche per poi definire gli ultimi dettagli contrattuali: da domani sarà aggregato al gruppo rossoblù e sarà a disposizione per l’esordio in campionato con la Roma.

Sarà lui il terzino destro che mancava all’appello: la dirigenza, dato lo stato di necessità, ha deciso di non aspettare più Alessandro Zanoli (24), nonostante il Napoli e l’agente del calciatore Moggi (lo stesso di Immobile) avessero confermato di ritenere valido il patto per l’esterno (prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni) con la dirigenza rossoblù a una condizione: che il Bologna aspettasse che il Napoli prendesse il sostituto.

Il Bologna non aspetta più, ora ha fretta di stringere gli affari: da qui il blitz per Zortea, strappato tra l’altro alla Fiorentina, che perso l’ex rossoblù Calabria (accasatosi in Grecia al Panathinaikos con un ricco triennale) ora potrebbe far concorrenza all’Udinese per Zanoli.

Il rush finale del mercato è ufficialmente iniziato con una sorpresa, o meglio con un ritorno di fiamma: Zortea è un nuovo calciatore del Bologna, che punta ora a esterno d’attacco e centrocampista per chiudere il mosaico per poi aspettare eventuali occasioni last minute.