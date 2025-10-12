Il Bologna secondo Negri. "Immobile, sarai perfetto. Italiano? Resti a lungo»

"Non vedo l’ora di rivedere in campo Immobile. Per una squadra che ha bisogno di tradurre in gol l’enorme mole di lavoro che fa Immobile è un finalizzatore perfetto". E se lo dice Marco Negri, il 9 che quasi trent’anni fa faceva esplodere suon di gol Ibrox con la maglia dei Rangers (stagione di grazia 1997-98: 36 reti in 39 partite) c’è da fidarsi. Negri prima era stato bomber di passaggio nel Bologna di Gazzoni in serie C e poi, a fine carriera, sotto le Due Torri ha messo le tende.

Negri, che cosa le suggerisce questo avvio di stagione del Bologna?

"Che tutte le squadre sono ancora un ‘work in progress’, Bologna compreso. E’ la fase in cui devi trovare la quadra non lasciando per strada dei punti. La larga vittoria col Pisa in tal senso aiuta, ma secondo me non cambia il tema della stagione".

Ovvero?

"Questa squadra costruisce tanto a livello di gioco e ha un dispendio di energie enormi col pressing altissimo che fa. Ma se il Bologna vuole fare un’altra stagione importante, e questo club ha tutto per farla, bisogna che questo grande lavoro di traduca in gol. Molti gol".

Da qui il senso di Immobile.

"Acquisto mirato e, per quello che serviva a Italiano, direi perfetto. Se l’infortunio di agosto resterà un episodio isolato Immobile è il finalizzatore che il Bologna cercava. Semmai ho qualche dubbio sulla sua fase di non possesso palla, perché Italiano ai suoi attaccanti chiede anche di correre e rincorrere tanto".

Vedi Castro.

"Da tifoso, per impeto e generosità, vorrei avere quattro Castro là davanti. Chiaro che quando ti sfianchi in quel modo nel pressing non puoi essere perfettamente lucido davanti alla porta. E lì qualcosina Santiago perde".

Per fortuna esiste Orsolini.

"Lui è una certezza: comincia la stagione e sai già che andrà in doppia cifra. Quando parlo di gol da trovare mi riferisco ai centravanti".

In quel ruolo c’è anche Dallinga.

"Che però continua a mostrare qualche difficoltà. E’ qui da un anno, le sue caratteristiche ormai le conosciamo e a venticinque anni mi sembra un giocatore fatto e finito".

Non regge più la teoria dell’attaccante con ampi margini di crescita?

"Non all’età di Dallinga, Trent’anni fa, quando giocavo io, gli attaccanti completavano la maturazione a 27-28 anni, migliorando il loro bagaglio di conoscenze stagione dopo stagione. Oggi, con tutte le nozioni tecniche, tattiche, nutrizionali e quant’altro che ti danno nei settori giovanili a 20-21 anni potenzialmente sei già al top".

A proposito: Italiano è un top?

"Io lo stimo tantissimo, perché lui sì, da allenatore, è cresciuto stagione dopo stagione, meritandosi ampiamente tutto quello che ha ottenuto nelle piazze in cui ha allenato. Qui un anno fa ha ereditato un Bologna in Champions e con altri interpreti è riuscito a ripetere qualcosa di grande, culminato con la vittoria della Coppa Italia. E poi mi piace il legame forte che ha saputo costruire con la città: i tifosi quando vanno al Dall’Ara sanno che vedranno una squadra che ha nel dna la generosità. Tutto questo per dire che spero di vedere Italiano su questa panchina per molti anni".

Intanto la ‘sua’ Scozia sembra aver rigenerato Ferguson, che ha segnato il primo gol in nazionale.

"La rottura del crociato per Lewis è stata una mazzata tremenda, per il fisico e per il morale. Con Italiano ha cambiato ruolo, allontanandosi dalla porta: per questo mancano i gol della sua prima stagione. Ma resta il prototipo del centrocampista moderno, dell’eclettico che sa fare tutto. Quando sei in difficoltà in mezzo al campo cerchi lui: lo definirei un facilitatore".

La nazionale è diventata una vetrina anche per Cambiaghi.

"Gioca in un ruolo che viene esaltato dal calcio di oggi. Creare superiorità numerica sulle fasce è importante, ma lo è ancora di più fare gol. Ndoye dopo un anno ci è riuscito, grazie anche al lavoro dell’allenatore. Cambiaghi in versione bomber è una delle nuove sfide di Italiano".