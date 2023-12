Il bologna torna al successo. Ebone ridà il sorriso alla Primavera: 4-3 al Monza. Vigiani: "Ragazzi premiati per la determinazione»

Torna alla vittoria il Bologna primavera, e lo fa al termine di una partita al cardiopalma: a Casteldebole, nella gara valida per il dodicesimo turno, il Monza cede il passo per 4 a 3 ai rossoblù di Vigiani, che riescono così a ritrovare un successo che mancava dalla prima giornata. Di Byar, Amey, Tonin ed Ebone le reti del Bologna, bravi a portarsi sul 4 a 1 momentaneo dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa. Nel corso del secondo tempo, però, la formazione di Lupi - che aveva temporaneamente pareggiato la gara con la rete di Antunovic - ha saputo recuperare fino al 4 a 3 con i gol di Brugarello e Colombo. Nel finale tante le occasioni sprecate dalla formazione di casa, con Cesari e Ravaglioli ’colpevoli’ di non avere chiuso prima la contesa. In ogni caso i tre punti rimangono in Emilia, e hanno un peso specifico non indifferente: con questa vittoria il Bologna sale a quota otto in classifica, agganciando il Lecce e superando la Fiorentina e, soprattutto, staccando il Frosinone sempre più ultimo in classifica.

Così Vigiani al termine della gara: "La lotta unita alla determinazione ti porta ad un risultato positivo, è così è stato. Fin qui la squadra è stata penalizzata da un punto di vista dei risultati, oggi siamo stati bravi a portare a casa la vittoria in un momento per noi complicato. Ora dobbiamo continuare a lottare e dimostrare il nostro valore. Nel finale potevamo chiuderla prima, e magari con un punteggio più rotondo, riuscendo così ad allentare la pressione che il Monza stava esercitando. Pessina? Ha fatto bene, ha aggredito la partita senza subirla. Ha dimostrato coraggio: sono contento".

