Il Bologna torna Squadrone. Orsolini segna, dominato il Como. Che lezione di Italiano a Fabregas

Doveva essere il sabato del ‘vamos’: sottinteso, vamos a perdere. Figurati, cosa può pretendere il piccolo Bologna di Roma contro il Como ingiocabile di Fabregas? Alla fine, il ‘vamos’ c’è stato: sì, ma dove sono andati tutti? A lezione di Italiano. Elementare.

Finisce uno a zero per i rossoblù, semplicemente dominanti dall’inizio alla fine della partita. Finisce con il Dall’Ara che torna a emozionarsi, con i suoi ventottomila cuori in festa, con Freuler e compagni in posa sotto la Bulgarelli e i clacson per le strade attorno allo stadio. E’ la magia che si ripete, che continua a ripetersi. Eppure non basta mai: gli scettici non mollano di un centimetro. Tutti convinti, quelli che davano il Bologna, orfano di Beukema ed Ndoye, incapace di coniugarsi al futuro. L’anno che verrà? Disastroso, per forza. Figuriamoci dopo il ko al debutto a Roma. Un sabato dopo, il mondo si è capovolto. E ancora una volta si è capovolto dalla parte di Vincenzo Italiano.

Come l’Atalanta per il City di Guardiola, le partite contro il Bologna sono diventate un po’ una seduta dal dentista per il caro Fabregas, che di Pep è l’erede universalmente designato. Bravo l’ex centrocampista della Spagna, di certo un predestinato. Ma di tortellini ne deve ancora mangiare. Alla prima, un anno fa, il suo Como si era visto rimontare due reti nei quindici minuti finali. A febbraio qui aveva perso due a zero e ieri ha preso un’altra ripassata tattica dal suo collega. Era la sfida tra due dei pochissimi tecnici confermati sulle loro panchine: un duello nel duello, soprattutto con vista sull’Europa. Lo scorso campionato il Como era finito decimo, dietro proprio ai rossoblù, ma con 13 punti di distanza (62 a 49). E quella distanza ieri si è vista tutta.

Con due squadre a specchio (4-2-3-1 entrambe), Italiano ha stravinto la partita a scacchi. Eppure le premesse sembravano sorridere all’altro, che aveva strapazzato la Lazio di Sarri. Mettici i dubbi sulla tenuta dell’inedita coppia Vitik-Heggem e Lucumi confinato in panchina da un infortunio al sapore di mercato, ma poi autore di una grande ripresa. Dal potenziale disfattismo al potenziale di questo nuovo duo difensivo, col norvegese che al debutto assoluto ha giganteggiato, annullando Douvikas e Morata, per mettere la ciliegina della chiusura al 92’ su Ramon.

E’ il brividone in fondo a una gara sempre in mano ai rossoblù, bravi a pressare altissimi per sporcare il palleggio degli avversari e bravi nell’armare le fasce, con Cambiaghi inarrestabile nelle due fasi e Orsolini tornato a fare quel ’tic toc’ con cui si è preso l’azzurro. L’ultima vittoria affondava le radici addirittura a Pasqua, con la sforbiciata Panini di Orso. E ieri la storia è ripartita dal suo sinistro letale, su assist di Castro, un altro che ha risposto forte e chiaro, mentre Immobile guardava dalla tribuna. Bene Zortea, bene tutti. Ora la sosta che permetterà a Italiano di recuperare alcuni giocatori chiave, Odgaard e Bernardeschi su tutti. O pensavate davvero che quello di Roma fosse il vero Bologna?