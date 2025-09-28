Il Bologna vola a Lecce. I rossoblù vanno a caccia del primo successo esterno. Sei mesi fa l’ultima gioia

Dal Villa Park allo stadio di via del Mare c’è una distanza di 2.500 chilometri. Ma è la distanza temporale tra il debutto in Europa League di giovedì con l’Aston Villa e l’impegno di campionato di oggi a Lecce quella che in queste ore tiene sulle spine Vincenzo Italiano. Quando il defaticante post Europa diventa la rifinitura di campionato (lo scenario di ieri mattina a Casteldebole) è pienamente legittimo fare mille calcoli di formazione, soppesare le energie col bilancino del farmacista, immaginare chi, a meno di 72 ore dalle fatiche inglesi, oggi in Salento possa avere l’approccio migliore alla partita e chi viceversa la partita possa cambiarla entrando dalla panchina. Tutte cose per cui è pagato l’allenatore e che l’allenatore, nella circostanza, conosce bene, perché l’Italiano dei tre anni di Firenze ha convissuto a lungo con l’insidiosa ‘combo’ giovedì-domenica e in teoria non c’è tecnico più indicato di lui per non cadere nelle trappole che oggi gli preparerà Eusebio Di Francesco.

Da questo punto di vista, nonostante il Lecce fanalino di coda con un solo punto in classifica si aggrappi alla sfida di questa sera come a una potenziale ciambella di salvataggio, per Italiano non c’è collega più propizio da affrontare. Il Bologna che ha cominciato la stagione inanellando tre sconfitte lontano dal Dall’Ara, ancorché con avversari di rango come Roma, Milan e Aston Villa, in campionato ha vinto l’ultima partita in trasferta proprio contro Di Francesco, quando il tecnico pescarese sedeva sulla panchina del Venezia.

Il 29 marzo al Penzo finì 1-0 per i rossoblù grazie a un gol da cineteca di Orsolini e alle parate di Skorupski. Niente di nuovo sotto il sole: Orsolini, con 2 reti all’attivo, è già il capocannoniere rossoblù in campionato mentre Skorupski giovedì a Birmingham si è confermato asso di coppa, parando tutto il parabile e anche molto di più. Dopodiché oggi tra i pali rossoblù potrebbe piazzarsi Ravaglia (se non ora quando?), così come promettono di trovare spazio i riposati del Villa Park, ovvero De Silvestri, Heggem, Miranda, Moro, Fabbian, Rowe, Dallinga e Dominguez.

Al di là del massiccio turnover, inevitabile se si considera che in settimana si ripresenta la combinazione giovedì-domenica (il Friburgo in Europa League e il Pisa in campionato), quel che più preme a Italiano, che ieri ha rimesso in gruppo Pobega, è ritrovare il Bologna da viaggio. Il blitz di Venezia, a fine marzo, dista 182 giorni e in questi sei mesi, pur con in mezzo la pausa estiva, lontano dal fortino del Dall’Ara in campionato i rossoblù hanno inanellato un pari e 5 sconfitte.

Ecco perché la sfacciataggine che Italiano aveva invocato prima di Birmingham, e che con l’Aston Villa è uscita prepotentemente nei secondi 45 minuti, da qui in avanti dovrà diventare la regola in Italia e in Europa. Sfacciataggine, ovviamente, non vuol dire presunzione.

Nessuno si illuda: il Lecce oggi non farà la vittima sacrificale. Basti ricordare che a febbraio, in Salento, nell’ultimo incrocio di campionato finì 0-0. E fu un verdetto equo. Di Francesco ha un altro motivo per tentare lo sgambetto a Italiano (che non ha mai battuto). L’ultima vittoria casalinga del Lecce coi rossoblù risale al 2001: un 1-0 firmato da Cirillo.