Il bomber rossoblù ancora a segno. Castro: "Ho contribuito con un assist, volevamo vincere». Moro: "Siamo ripartiti grazie al mister». Orsolini: "Dovevamo dare un segnale, eccolo»

Festeggia sotto la Bulgarelli, il Bologna: e tanto basta a spiegare quanto la prima casalinga con il Como fosse gara sentita. Per la classifica e non solo. "Dovevamo dare un segnale, una risposta, perché a Roma non avevamo fatto una grande prestazione", spiega Riccardo Orsolini. La risposta arriva forte e chiara. Como messo sotto e punito e la firma è sempre quella del capo cannoniere della scorsa stagione rossoblù, la bandiera. Cercava certezze, la squadra di Italiano, per sentire che la magia non è perduta: a regalarle è il solito Riccardo Orsolini. Aveva timbrato l’ultima vittoria casalinga della scorsa stagione da record con l’Inter, graffia anche alla prima della nuova stagione al Dall’Ara, festeggiando nel migliore dei modi la convocazione in nazionale e i primi tre punti della stagione. "Abbiamo lavorato tutta la settimana, il mister è stato un bel martello. Siamo arrivati carichi e abbiamo adeguato alcune cose. Non era facile con due centrali nuovi, complimenti a tutti per non aver mai mollato e complimenti anche al Como, ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo ritrovato i tre punti e la mentalità giusta. Posso partire felice per il ritiro di Coverciano: dovrò conoscere il mister, sono a completa disposizione sua e dei ragazzi. Sono sempre pronto e con la mentalità giusta". Parte felice, Orsolini, mentre il Bologna riprenderà ad allenarsi mercoledì. Sarà un Bologna ritrovato. Grazie a lui, grazie alla vecchia guardia. Ma pure con la certezze regalate da Heggem, Zortea e Vitik, che offrono solidità e il primo clean sheet ai rossoblù e Orsolini non dimentica di sottolinearlo, perché pure di questo ha bisogno il Bologna Poi servono i gol di Orso, grazie all’intesa con Castro intatta. E l’argentino, con il primo assist della stagione, è un altro che si toglie un po’ di timori dalle spalle, nell’anno in cui la concorrenza interna si è alzata: "Sono felice di aver aiutato la squadra. E’ ovvio che il centravanti vuole sempre segnare, ma oggi ho contribuito con un assist. Volevamo vincere, questa gente se lo merita, noi pure, era importantissima e ringrazio Immobile che mi sta aiutando tantissimo sia tatticamente che mentalmente, con i suoi consigli".

Il Bologna riparte e dimostra di non essersi smarrito. E’ questo l’aspetto fondamentale dei tre punti conquistati con il Como, secondo Nikola Moro: "E’ troppo importante mantenere l’entusiasmo e l’alchimia con la piazza e perdere questi aspetti è un attimo. Per questo era fondamentale iniziare in casa con una vittoria. Abbiamo azzerato, siamo ripartiti, grazie a Italiano, che ha curato maniacalmente i dettagli". Il Bologna c’è e risponde presente. Anche quest’anno ci sarà da fare i conti con le ambizioni dei rossoblù: ecco il messaggio del successo con il Como.

Marcello Giordano