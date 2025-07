Il cammino di Santiago. Castro vuole farsi grande. Prove tecniche di decollo seguendo le orme di Ciro

Luglio 2024, Valles, l’auspicio di Santiago Castro: "Quest’anno vorrei andare in doppia cifra, come Zirkzee". Fine giugno 2025, Rimini (al gran galà ‘Colpi da maestro’), l’auspicio di Marco Di Vaio: "Santi deve concentrarsi sulla prossima stagione perché per lui è importante. Ha fatto intravedere le sue potenzialità e il suo valore, ma è in una fase di crescita. Deve riconfermarsi e migliorare, come fanno i grandi giocatori: da lui ci aspettiamo molto".

Un anno dopo le parole di Valles si può tranquillamente convenire sul fatto che Castro, numeri alla mano, abbia trasformato quell’auspicio in realtà. Se la speranza/auspicio di Di Vaio diventerà anch’essa realtà dipenderà invece solo da Castro, il ‘Nino’ che si sta facendo uomo, ma che, non dimentichiamolo mai, ha solo vent’anni (i 21 li compirà a settembre) e un futuro ancora tutto da scrivere.

Però il tempo vola e di solito va in pressing sui predestinati come Castro: a patto, per l’appunto, che Santiago mantenga le promesse. I numeri nel calcio non sono tutto ma di un attaccante raccontano tanto.

Ebbene: alla prima stagione intera in Italia l’attaccante classe 2004 argentino ha realizzato 8 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. Una delle due reti siglate nella Coppa nazionale è stata quella, pesantissima, che ha consentito al Bologna di sbancare il Gewiss Stadium eliminando l’Atalanta nei quarti.

Perché i gol si contano, ma si pesano pure. E chissà quale sarebbe stato il bottino finale di Castro senza quel maledetto pestone al piede subito in nazionale a marzo, alla prima convocazione con l’Albiceleste.

Un sogno fattosi realtà che però, a causa di quell’infortunio, ha trasformato in un mezzo incubo il suo finale di stagione, compresa la partita di sofferenza e battaglia col Milan il 14 maggio all’Olimpico, quando pur senza mai tirare in porta Castro si è rivelato una spina nel fianco costante per la difesa rossonera nella notte del trionfo rossoblù in Coppa Italia. Oggi però per fortuna Castro è guarito e si presenterà tirato a lucido al raduno del 12 luglio.

Per non lasciare nulla al caso il ragazzo ha deciso perfino di anticipare i tempi rimettendosi in forma con qualche comparsata a Casteldebole e all’Isokinetic, prontamente immortalate sui social. Per lui quello che sta per cominciare, come da auspicio di Di Vaio, dovrà essere l’anno della svolta. E pazienza se per fare uno step di crescita dovrà sfidare la concorrenza non solo di Dallinga, ma di un cannibale del gol come Ciro Immobile (ormai a un passo dal diventare un calciatore del Bologna).

Grandi si diventa anche sopportando la pressione di dover dimostrare ogni giorno in allenamento, al proprio allenatore, di meritarsi una maglia da titolare.

Semmai avere al fianco tutti i giorni un maestro delle aree di rigore come Ciro il Grande lo aiuterà a diventare più letale negli ultimi undici metri, dove Castro la scorsa stagione spesso arrivava sfiancato per il gran lavoro svolto al servizio dei compagni. Anche questo fa parte del ‘cammino’ di Santiago.