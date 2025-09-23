Il capitano ieri ospite del Circolo della Caccia, con Marocchi a intervistarlo: "E’ una stagione unica, dobbiamo godercela. Con Dominguez abbiamo fatto un patto...». Lollo e la forza del Bologna: "Il nostro è un gruppo speciale»

Non ci si stanca mai di tornare nei posti dove si è stati felici. E per una sera, tra ricordi e aneddoti, Lorenzo De Silvestri ha riaccompagnato i bolognesi sul prato dell’Olimpico, nella notte della Coppa Italia alzata al cielo lo scorso 14 maggio. E ad alzarla quella sera dei miracoli è stato proprio lui, il capitano rossoblù, ospite speciale ieri al Circolo della Caccia di via Castiglione 25. "Io non ho giocato la finale, eppure Remo e Lewis (Freuler e Ferguson, ndr) sono venuti da me e mi hanno detto ‘devi alzarla tu, la Coppa’. Un gesto non scontato, molto bello, che racconta quale sia il peso del gruppo in questo Bologna".

La serata, aperta dal padrone di casa, il presidente Roberto Iseppi, è quella delle occasioni speciali, con una platea nobilitata da due istituzioni rossoblù come Eraldo Pecci e Franco Colomba. Tanti gli aneddoti legati a quella notte storica, con Giancarlo Marocchi, ex rossoblù e volto storico di Sky Sport, a condurre e fare gli assist per le domande: "Quando arriviamo allo stadio, in tanti vanno a tastare il campo – racconta Lollo –, io invece come rito, resto sempre chiuso nello spogliatoio. Ecco, del 14 maggio ricordo le facce dei miei compagni al rientro, increduli che la curva fosse già tutta piena a cantare. Quell’atmosfera lì ci diede una carica incredibile".

Il successo di Roma affonda le radici più lontano, con l’arrivo di Mihajlovic. "Ho avuto Sinisa la prima volta che ero molto giovane e tendevo a cercare alibi: lui mi ha insegnato ad affrontare gli ostacoli e superarli". La chiacchierata ripercorre le tappe che hanno riportato il Bologna a essere lo Squadrone. Importante il capitolo Thiago: "Con lui abbiamo fatto un percorso bellissimo che ci ha portato in Champions – sottolinea il capitano –. Forse ha avuto difficoltà alla Juve proprio perché veniva da un gruppo unico, irripetibile". Gruppo che poi ha ricevuto Italiano "quel quid in più per decollare nel gioco". Ma aggiunge Lollo: "Da noi il mister ha imparato a essere più leggero: la musica alta prima delle gare, per esempio. Le prime volte si avvicina alla cassa e la abbassava piano piano...(ride, ndr)". Leggerezza da ridare anche a un compagno giovane, quel Dominguez, come lui fuori dalla lista europea. "Benja è forte, deve stare sereno: io e lui abbiamo fatto un patto...".

Tra dichiarazioni alla città ("E’ stato amore subito") e buoni propositi per la stagione ("inedita, con quattro fronti, godiamocela"), Lollo risponde anche alla richiesta di candidarsi a sindaco: "Sono sindaco nello spogliatoio, e questo per ora mi basta e avanza".

Gianmarco Marchini