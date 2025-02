Il capitano su Instagram anticipa il referto dopo l’infortunio: un paio di settimane di stop. Lewis: "Niente di serio, torno presto»

"Niente di serio, torno presto". Firmato Lewis Ferguson. Il capitano anticipa lo staff medico per tranquillizzare piazza e tifosi, con una storia su Instagram (nella foto) che lo ritraeva sul campo dove vuol tornare in fretta e dove tutti vogliono rivederlo, ora che ha ritrovato lo smalto. Arriva anche il bollettino dell’infermeria che spiegato anticipato dallo scozzese, non convocato: lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra. Niente dettagli sui tempi di recupero, ma un infortunio del genere, dovrebbe risolversi in un paio di settimane. Scongiurato il lungo stop di cui già si vociferava e respiro di sollievo anche per Vincenzo Italiano che non ha ancora terminato il tour de force di questi trenta giorni dalla ripresa post natalizia, con Champions League (ora archiviata), campionato e anche Coppa Italia e una squadra da gestire al meglio.

Il tecnico di Karlsruhe dovrà rinunciare allo scozzese per le prossime partite, ma l’uscita di scena veloce, a Lisbona, dovrebbe aver scongiurato problemi più gravi e uno stop più lungo. Il cambio al decimo del primo tempo contro lo Sporting Lisbona è arrivato coi tempi giusti, con Ferguson che ha il merito di essersi fermato senza forzare e ora il suo recupero sarà più rapido e indolore, per lui e per la squadra.

Il crescendo di prestazioni alle quali aveva abituato il numero 19 rossoblù, ma anche la sua duttilità aveva offerto a Italiano una soluzione ulteriore sullo scacchiere tattico, con l’allenatore del Bologna che dovrà comunque sopperire all’assenza dello scozzese. Da questo punto di vista potrebbe tornare utile la possibile permanenza di Fabbian che può essere utilizzato sia dietro alle punte sia in mediana.