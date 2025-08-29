Il caso Lucumi stravolge tutta la difesa . Probabile il suo forfait contro il Como

C’è una difesa da rifare. A un giorno dalla prima casalinga con il Como e a quattro dalla chiusura del mercato, si ferma Jhon Lucumi. Fastidio muscolare all’interno coscia per il colombiano: niente Como, quasi certamente. Da Casteldebole assicurano un problema reale, seppure di lieve entità, e nessun collegamento con il mercato. Coincidenza vuole però che il giocatore abbia sul piatto la proposta di un quinquennale da tre milioni netti da parte del Sunderland, che il Bologna abbia sul tavolo una proposta al rialzo da parte degli inglesi per convincere la dirigenza a cedere: 28 milioni, due di bonus e una percentuale di futura rivendita tra il 10 e il 20 per cento. Coincidenze o meno, aspettando la chiusura del mercato, c’è una difesa da ridisegnare e lo stop di Lucumi inficia eccome anche sul mercato di contorno: perché Casale è ai box dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico (il rientro è previsto dopo la sosta) e al centro della difesa restano i nuovi arrivati Vitik ed Heggem, in fase di inserimento, oltre a Posch, unico giocatore adattabile anche al centro.

E allora niente cessione almeno fino alla gara con il Como per Posch, richiesto da Cagliari e Sassuolo: sarà liberato solo dopo la prima casalinga al Dall’Ara e si giocherà una maglia da titolare con Heggem in difesa, con il norvegese favorito e l’austriaco che potrebbe comunque subentrare a partita in corso in caso di bisogno.

E Lucumi? Dovrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati, in attesa di capire se il Bologna troverà o meno un sostituto ritenuto adeguato per dare il via libera alla sua partenza.

Insomma, il caso Lucumi non è chiuso, tutt’altro. Dalla Colombia assicurano che la società abbia assicurato al giocatore la cessione nel caso riesca a reperire un sostituto all’altezza.

In quattro giorni, però, non è affare semplice. Contatti con il Nottingham, che tratta l’acquisto di Savona e potrebbe cedere il brasiliano Morato (24), ex nazionale Under 20 e olimpico verdeoro, con un costo cartellino che si aggira intorno ai 12-15 milioni.

Il Bologna ha infatti ancora a disposizione i visti per extracomunitari e da Marsiglia, dopo il recente affare Rowe è stato proposto anche il nazionale canadese Derek Cornelius (27), mentre si complica la pista Diogo Leite: c’è il Girona e l’Union Berlino ha proposto un rinnovo del contratto in scadenza al 2026.

Intanto Lucumi spacca la difesa e complica la marcia di avvicinamento alla sfida con il Como, tra mercato e un fastidio muscolare che arriva dopo la gara con la Roma in cui già aveva dato dimostrazione di essere in difficoltà emotiva, contribuendo allo sfogo post partita di Italiano che aveva parlato della difficoltà di preparare partite con il mercato aperto e calciatori al telefono con gli agenti prima e dopo allenamenti e partite.

Lucumi verso il forfait, in vista delle ultime curve del mercato che decideranno il suo destino.