Il centrale del Valencia resta il primo nome. Ma il caos a Lione può aprire scenari interessanti. Tarrega in pole, fari su Niakhaté

Che Beukema sia sempre più vicino al Napoli, lo conferma una notizia che arriva da Valencia: dopo aver visto respinto al mittente un sondaggio da 10 milioni per il centrale dell’Under 21 spagnola Tarrega (23), il Valencia ieri ha avuto nuovi contatti con il Bologna. Bologna che potrebbe alzare l’offerta a 12 milioni più bonus: insomma, Sartori e Di Vaio preparano il rilancio per Cesar Tarrega, che per caratteristiche fisiche (194 centimetri di altezza) e tecniche è ritenuto profilo di livello europeo in grado di sostituire l’olandese.

Con lui si valuta pure Martin Vitik (22) dello Sparta Praga, che per ora insiste nel pretendere 15 milioni più bonus per il giocatore in scadenza nel 2026. Il rischio, però, è quello della ‘rivoluzione’ difensiva, che la società avrebbe voluto evitare. Perché Erlic ha richieste da Paok e Olympiacos e vuole andare dove gli sia garantito più spazio, per non perdere la nazionale nell’anno che porterà al mondiale e dal primo al 10 luglio scatteranno i 10 giorni in cui potrà essere esercitata la clausola per l’acquisto di Lucumi da 28 milioni, con Roma e Aston Villa alla finestra. Il Bologna considera Diogo Leite (26) un possibile sostituto del colombiano, ha contatti con il Venezia per Idzes (24) e con il Verona per Ghilardi (22), in caso di partenza di Erlic. Il tutto mentre si cerca comunque un terzino destro (Zanotti del Lugano e Barbieri della Cremonese i profili più seguiti, insieme a Zanoli del Napoli).

Occhio però alle occasioni. Il Lione è stato escluso dalla Ligue 1 per irregolarità: entro una decina di giorni sarà chiaro se farà ricorso e sarà accettato o in caso negativo potrebbe essere costretto a rinunciare a diversi pezzi da novanta, qualcuno già nel mirino dei rossoblù, vedi il centrale di difesa mancino Niakhatè (29), nazionale senegalese di passaporto francese (è stato protagonista con le giovanili francesi dall’Under 19 all’Under 21) ed ex Valenciennes, Metz, Mainz e Nottingham Forest.

Ma pure il centrale di centrocampo Tanner Tessmann (23), che un anno fa il Lione strappò al Bologna dal Venezia, infine l’attaccante georgiano Mikautadze (23), anche se a oggi il Bologna attende notizie da Immobile. A centrocampo, si cerca un’intesa con il Venezia e con Nicolussi Caviglia (24), obiettivo principale dopo la rinuncia al riscatto di Pobega: servono 6-7 milioni, ma Sartori e Di Vaio dovranno pure battere la concorrenza di Psv e Villarreal.

Marcello Giordano