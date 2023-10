Il centrale granata operato dal luminare bolognese. Schuurs nelle mani di Zaffagnini: crociato ricostruito al Toniolo

Se Perr Schuurs, il difensore olandese del Torino che un anno fa fu nel mirino dell’uomo mercato del Bologna, Giovanni Sartori, tra qualche mese potrà tornare in campo più forte di prima a dispetto della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro lo dovrà a Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica ortopedica del Rizzoli che ieri, a Villa Toniolo, ha operato il calciatore.

Operazione perfettamente riuscita, comunica il sito ufficiale del Torino. Schuurs tra un paio di settimane potrà iniziare la rieducazione. Zaffagnini è uno dei massimi esperti mondiali nell’intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore.

Oggi alle 11 a Casteldebole intanto la Primavera rossoblù ospita in campionato la capolista Inter. Sfida complicatissima per i rossoblù chiamati a spezzare un lungo digiuno da vittorie e parzialmente rianimati dal pari conquistato sul campo dell’Atalanta. Attualmente in classifica il Bologna è terzultimo a braccetto con la Fiorentina.