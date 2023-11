Il centrale interessa in serie A: i neroverdi propongono Erlic, dalla Sardegna può arrivare Dossena. Idea Bonifazi per Sassuolo e Cagliari

Non solo Lucumi. Anche attorno a Kevin Bonifazi iniziano a girare i primi rumors di mercato. In vista di gennaio, stanno cercando rinforzi il Sassuolo, ma pure il Cagliari, che per forza delle rispettive proprietà potrebbero soddisfare l’alto ingaggio del difensore rossoblù arrivato a Bologna nell’estate del 2021 dopo le esperienze a Torino, Spal e Udinese con un contratto da 1 milione netto. Titolare, Bonifazi non lo è più: resta da capire se intenda rimanere a giocarsi il posto o cambiare area e cercare spazio altrove ed eventualmente se accetterebbe o meno una squadra in lotta per la salvezza. Oltre al Cagliari, infatti, nei bassifondi della classifica, anche il Verona cerca rinforzi, dovendo fare i conto con l’interesse dell’Atalanta per uno tra Coppola e Hien. Possibile che qualora l’interesse dovesse diventare concreto, il Bologna aprirebbe alla riflessione sulla partenza, per continuare a tagliare i costi del monte ingaggi, dopo la sforbiciata iniziata in estate con gli addii dei contratti pesanti, in primis di Medel, Sansone e Soriano.

Non è ancora tempo di scelte ma di riflessioni sì e anche per questo a Casteldebole si prospetta la partenza per Valencia, Galles e Inghilterra, per osservare tra gli altri il centrale difensivo Mosquera (19 anni), nazionale Under 20 colombiano nato in Spagna. Ma ci potrebbero essere soluzioni anche all’interno della serie A. Ad oggi, infatti, il Cagliari potrebbe discutere di un eventuale scambio con Alberto Dossena (25), pure lui centrale difensivo, come lo è Giangiacomo Magnani (28) del Verona, che con un passato nel Sassuolo di De Zerbi potrebbe anche sposarsi al calcio di Motta, nell’ottica di calarsi in rossoblù come alternativa. In casa Sassuolo, invece, si mormora che i neroverdi potrebbero approcciarsi a Bonifazi meditando uno scambio con Erlic (25), già allenato da Motta a La Spezia e cercato nell’estate del 2022 dal Bologna. Il tutto ammesso e non concesso che il Bologna accetti contropartite e non preferisca investire su un volto nuovo. Manovre e interessamenti per gennaio sono cominciati.

Marcello Giordano