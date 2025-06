Da Colpani a Thorstvedt e Suslov. La trequarti è un gioco di incastri

Un anno fa di questi tempi nel mirino c’era Kristian Thorstverdt (26), centrocampista offensiva con il vizio del gol, reduce da un’annata da 6 reti e un assist nel retrocesso Sassuolo: "Per Thorstvedt abbiamo avuto richieste importanti, una anche dal Bologna. Con il mio amico Fenucci abbiamo avuto una grandissima discussione, una litigata, perché per noi era incedibile perché volevamo tornare subito in serie A", ha rivelato l’ad Giovanni Carnevali nel docufilm sulla rinascita neroverde pubblicato da Dazn.

A gennaio, c’è stato poi il tentativo per Jacopo Fazzini (22), trequartista dell’Empoli: "Ho detto no a gennaio al Bologna, alla Lazio e al Napoli", ha rivelato l’azzurrino negli ultimi giorni, e dopo un finale di stagione in crescendo (6 reti e 1 assist), il Bologna è tornato a bussare alla sua porta alla vigilia dell’estate. Ma Lazio e soprattutto Fiorentina, alla ricerca di un’anima italiana, sono concorrenza forte, che paiono aver fatto virare Sartori e Di Vaio in altre direzioni.

Passa il tempo, ma il Bologna resta alla ricerca di un trequartista: a maggior ragione considerando che da ieri sono rientrati in città Dallinga e Odgaard per riprendere le terapie dopo l’operazione (per risolvere i problemi di pubalgia) di fine maggio e ancora non sono certi i tempi di ripresa a pieno regime. Allungare la rosa, in vista di un’annata che vedrà la squadra di Italiano impegnata su 4 fronti (campionato, Europa League, Coppa Italia e SuperCoppa), è l’obiettivo: il Bologna deve sciogliere il nodo Urbanski (rinnovo o addio, la seconda ipotesi è la più probabile), ma considerato che su Fabbian ci sono pure gli interessamenti di Fiorentina e Lazio e che quest’ultimo è più una mezzala che un trequartista puro da 4-2-3-1 e che su di lui pende comunque fino al primo luglio la recompra dell’Inter, un giocatore da impiegare sotto punta resta comunque una priorità.

Colpani, di rientro al Monza da Firenze, potrebbe essere un’occasione: una possibile ma quest’ultimo è nel mirino pure della Lazio, Sassuolo e Genoa e potrebbe rientrare in incastri comunque utili al Bologna. Ad esempio, Thorstverdt potrebbe tornare d’attualità, ma Colpani è ricercato pure dal Genoa, che prova a piazzare piazzare Gudmundsson, proposto anche ai rossoblù per arrivare a Karlsson: peccato che sull’islandese penda un processo in programma a novembre in Islanda per cattiva condotta sessuale, che rischia di renderlo un investimento a perdere. Il Bologna guarda a Verona: Tomas Suslov (23), che si è messo in mostra anche nell’ultimo Europeo Under 21, resta uno dei nomi più graditi da Italiano. Il Bologna pensa pure a Baldanzi (22), approfittando dei sondaggi giallorossi per Lucumi, aspettando di capire come e quanto l’ex Empoli e Soulè (pure lui cercato a gennaio da Sartori) possano rientrare nei piani di Gasperini.

Marcello Giordano