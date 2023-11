Il centrocampista ha da poco rinnovato fino al 2027. Ferguson, gli occhi della Juventus sullo scozzese. Ma l’agente è netto: "Lewis è felicissimo qui»

Parla poco di Lewis Ferguson, Thiago Motta. E’ il giocatore che corre di più in serie A e ha già messo a referto 3 reti, 3 assist e un rigore procurato contro l’Inter in questa stagione. In estate sono arrivati un sondaggio dalla serie A e uno dalla Premier per lui, ma il Bologna ha chiuso le porte e rinnovato e adeguato il contratto del centrocampista a 500mila euro fino al 2027, con opzione per il 2028. "Ma una società di serie A ha bussato alla nostra porta", ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia Bill McMurdo, che cura gli interessi del 24enne Ferguson. Il club è la Juventus di Giuntoli. Il Bologna non vende i suoi gioielli a metà stagione. O meglio: non sarebbe da escludere a priori l’eventualità di una cessione molto remunerativa, attorno ai 30 milioni, ma a patto che Ferguson rimanga in rossoblù fino a fine stagione. Ma la Juventus ha bisogno di rinforzi immediati nel mercato invernale. Ci sono rumors secondo i quali in Inghilterra la dirigenza avrebbe incontrato anche l’agente di Ferguson, oltre a un paio di obiettivi inglesi. Il primo tentativo di assalto a Fergie è respinto.

Marcello Giordano