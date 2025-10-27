Il commento. Cronaca di un disastro annunciato

MarchiniPer spingere Claudio Fenucci davanti alle telecamere in un post-partita, ce ne vuole. Tant’è che l’ultima volta era stata nell’agosto 2023. Ve la ricordate? Risposta: e chi se la scorda? Iling-Junior che stende Ndoye a due passi dalla porta vuota. Rigore negato e il Bologna che passa dal probabile 0-2 al pareggio firmato Vlahovic nel finale. Da casa Juve a casa Fiorentina, la storiaccia si aggiorna e vede sempre lo stesso copione recitato. Categoria: teatro dell’assurdo. Così ancora una volta l’ad rossoblù si vede costretto a difendere la sua società a microfoni accesi. Lo fa con quei toni pacatissimi che sono la cifra stilistica storicamente sposata dalla gestione Saputo. Niente voci alzate, anche se il pareggio del Franchi grida vendetta. Perché quello che cucina l’arbitro Federico La Penna da Roma 1 ingrossa il pentolone delle polemiche e dei precedenti, alimentando la fabbrica degli episodi che possono solo fare male al nostro calcio.

La cosa più grave, però, non è quel che accade, ma quel che si sapeva sarebbe accaduto. Cronaca di un disastro annunciato. Annunciato da una settimana, da quel rigore fischiato al Milan nel finale di San Siro e costato la sconfitta alla Fiorentina di Pioli. Da quel momento, la sedicente parte lesa ha alzato un polverone mediatico, con dichiarazioni forti che hanno gettato benzina sull’ambiente, creando di fatto le premesse a una gara, quella di ieri, improntata sulle proteste a prescindere, sul rumore in campo, sull’esasperazione di ogni contatto. La Penna ci è cascato dentro con tutte e due le gambe e il Bologna ne ha fatto le spese, lasciandoci due punti che aveva legittimato in lungo e in largo per tutta la partita. Fermare l’arbitro di turno non cambia nulla. E’ un palliativo. Va trovata la cura a un uso del Var che così com’è non funziona. O funziona solo a chiamata: dei più potenti (o prepotenti). Così, però, diventa un campionato a chi alza di più la voce. Ma con il calcio, come lo intendiamo noi poveri illusi, non c’entra nulla.