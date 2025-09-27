Il commento. Da Orso a Holm. Tante risposte da Birmingham

Tassi

Non solo San Skorupski ‘pararigori’. Ma anche la traversa di Castro e la prodezza finale di Bizot su testa di Vitik. La sconfitta di misura del Bologna sul campo dell’Aston Villa propone immagini e letture contraddittorie.

La banda Italiano va in netta sofferenza nel primo tempo davanti alla velocità dei Villans, ne patisce l’aggressività e la difesa altissima, che comprime gli spazi per gli attaccanti rossoblù. Qui pochi ricami di Bernardeschi, tanto Skorupski e l’inevitabile gol dell’Aston Villa segnano un percorso allarmante per il Bologna. Solo dopo il rigore di Watkins (parato da Skorupski) Italiano mette mano ai cambi.

Con Orsolini, Fabbian e Holm, con Castro sempre generoso e rampante al di là di qualche errore non proprio veniale, la squadra si rimette in carreggiata, diventa padrona del campo e produce pericoli in serie, sfiorando più volte il pareggio.

È in questa fase che il Bologna si mostra degno dello scenario europeo e promette di regalare gioie ai fantastici tifosi che lo seguono ovunque con la spinta intatta della passione.

Fra partite che incalzano nel giro di tre giorni e la necessità di un turnover, Italiano cerca la sua squadra-tipo. Il campo dice che Holm resta migliore di Zortea, specie in fase difensiva, che Ferguson e Odgaard hanno ancora una condizione fisica approssimativa. Lucumi è il miglior regista possibile per la difesa con Vitik (sempre pericoloso in attacco) ed Heggem pronti al turnover. In avanti Castro inamovibile al centro (con Dallinga come rincalzo). Sugli esterni Orsolini non si discute e Bernardeschi è il suo ricambio, mentre Cambiaghi e Rowe possono fare staffetta sul lato opposto.

Su questa linea d’azione il paziente Montalbano rossoblù cerca la chiave per ritrovare un Bologna vincente, pieno di forza e intensità, doti imprescindibili per fare strada in Italia e in Europa.

Ecco perché la sconfitta di Birmingham può aprire scenari di crescita a una squadra ancora in rodaggio.