Il commento. Il blitz Atalanta, un assist per mister Motta

Beppe

Tassi

I ’rompiscatole’ di Thiago Motta non hanno voglia di fermarsi. Per l’Europa dei grandi chiedono strada al Monza di Palladino, un avversario tosto, sospinto da un calcio pratico, aggressivo e verticale. Tutte caratteristiche che moltiplicano le insidie della sfida del Dall’Ara.

Ma a tenere alto il morale del Bologna c’è un alleato inatteso: l’Atalanta. Il blitz ad Anfield Road, sul campo del Liverpool capoclassifica in Premier League, offre alla banda Thiago due prospettive invitanti. Da una parte il 3-0 del Gasp avvicina il sogno di avere un quinto posto per le italiane in Champions League. Dall’altra conferma che con in modello di calcio coraggioso, organizzato, e cinico quanto basta, si può fare tanta strada anche in Europa.

Dopo i fuochi artificiali di Real-City troppi hanno predicato che quel tipo di spettacolo calcistico è per noi inarrivabile, lontano anni luce dalle possibilità dei club italiani.

E invece l’impresa dell’Atalanta riafferma che si può correre con le grandi del continente, che nulla è vietato alla forza del sogno se c’è un progetto tecnico e societario importante ad alimentarlo.

Ecco perché il Bologna, candidato a un posto nell’Europa che verrà, ha le carte in regola per calarsi nella nuova dimensione.

Il calcio di Thiago Motta non solo è parente stretto con quello di Gasperini. Nei suoi momenti migliori è perfino qualcosa di più. Grazie al controllo costante del gioco, al possesso palla quasi ipnotico, alla capacità di trovare soluzioni strette e colpi d’estro quando l’avversario chiude tutte le porte.

Certo non c’è un centravanti classico alla Scamacca (doppietta e assist a Liverpool), ma Zirkzee può suonare musica calcistica con la perizia di un giovane Mozart e la squadra è pronta a girargli intorno. Insomma l’Europa non è un mondo sovradimensionato per il Bologna, ma un nuovo universo dove sperimentare le qualità che possiede. Per meritarsi il sogno i ’rompiscatole’ devono battere il Monza e riprendere la loro corsa. L’impresa più complicata, a volte, è vincere nel cortile di casa.