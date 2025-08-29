Il commento. Le ombre del mercato su Monaco

di Giuseppe TassiIl Bologna scopre oggi il suo futuro europeo con il sorteggio di Monaco. Ma il tema caldo del momento resta la sorte di Lucumi. Il gigante colombiano è sul piede di partenza. Una sostanziosa offerta del Sunderland (30 milioni di euro) e le pressioni del suo agente spingono il centrale verso la Premier.

Ma il Bologna di oggi può permettersi di perdere Lucumi? La risposta secca e istintiva è un ‘no’. Dopo la cessione di Beukema e il riassetto difensivo in corso (è appena arrivato Zortea come alternativa di Holm), la banda di Italiano avrebbe soprattutto bisogno di stabilità e di certezze. E l’elegante centrale da più stagioni è il perno difensivo, il vero regista arretrato della squadra.

I suoi detrattori aspettano con ansia la cessione, sottolineando il peso delle ‘lucumate”, gli svarioni che il colombiano si concede con pericolosa regolarità. L’ultimo è il retropassaggio suicida che ha innescato il gol di Wesley nella sfida contro la Roma.

Ma etichettare Lucumi come l’uomo dalla papere facili è ingeneroso e riduttivo. Jhon è un difensore di elevato valore che sposa le risorse fisiche con una qualità tecnica e una visione di gioco che ne fanno un centrale di valore europeo. E non dimentichiamo che il suo piede, educato e potente, diventa anche catapulta per il gioco d’attacco nei rovesciamenti di fronte.

Niente di personale contro Diogo Leite e Morato (i possibili sostituti), ma Lucumi è un’altra cosa e in più ha l’indubbio vantaggio di conoscere a fondo gli schemi e la mentalità di Italiano, non sempre facili da digerire per i nuovi arrivati.

Per questa serie di considerazioni credo che il Bologna del futuro sarebbe più forte con Lucumi. Solo se l’aspirazione alla fuga verso la Premier fosse irresistibile, solo se il colombiano fosse già proiettato in un’altra dimensione, avrebbe senso cederlo. Ma in quel caso aspettiamoci un doloroso rodaggio difensivo per il nuovo Bologna di Italiano. Una scuola-guida piena di incognite.