Il commento. L’ora di Joey: che feeling con la città

TassiIl coro della curva – "Joey Saputo, uno di noi" – Bulgarelli è ancora più vero e sentito dopo la notte di Bucarest: quella della vittoria in Europa League, quella dello show del presidente. Quando capita che il numero uno della società irrompa a fine partita nel settore riservato ai tifosi? Succede con Joey che si tuffa fra i tremila al seguito del Bologna per tifare e sorridere assieme a loro, posare in qualche selfie, alzare le braccia per incitare la squadra e dire grazie a quella gente innamorata del sogno rossoblù.

Ha lasciato l’aplomb di presidente, si è mischiato al suo popolo e poi è sceso negli spogliatoi per un massaggio supplementare a Orsolini e una foto indimenticabile.Questo tratto umano del nuovo Saputo aggiunge un valore importante alle centinaia di milioni investiti nel Bologna e all’accorta programmazione di Fenucci, Sartori e Di Vaio, che sta riportando il club verso glorie lontane nel tempo ed emozioni dimenticate.

Oggi Joey è davvero l’uomo in più del Bologna e non solo per il suo potenziale economico. Lo è perché si è calato fino in fondo nello spirito della città, in quel mondo magico che rotola intorno al pallone. Ha capito quanto calore e quanti sogni stia regalando a una piazza troppo a lungo disillusa o rassegnata a un grigio ruolo di comprimaria. Ha riportato il Bologna nel contesto europeo, nella sua casa d’elezione, dove maturarono i trionfi degli anni Trenta. E adesso continua ad alimentare il sogno con lo spirito di un condottiero vero, che ci mette l’impegno economico, ma anche la faccia, la passione, la presenza diretta. Certificata ancor di più dal coinvolgimento dei figli nel clan Bologna.

Continua così Joey, non perdere un grammo di entusiasmo. Cavalca le emozioni accanto alla tua gente e studia per somigliare a quel Dall’Ara che dà il nome allo stadio. E porta con sé il ricordo di una parola magica: scudetto.