Il commento. Nuovo gruppo, la scommessa da vincere

Tassi Venti milioni di attivo e due assi in meno: Ndoye e Beukema. Ma anche una rosa più ricca con nomi importanti (Immobile e Bernardeschi), la perla nera Rowe e tante preziose conferme. Il Bologna che esce dal mercato, e dalle spire del ’Cobra’ Sartori, potrebbe essere perfino più forte di quello che ha conquistato la Coppa Italia. Sarebbe l’ennesimo capolavoro del più invidiato stratega finanziario del calcio italiano. Certo, ora tocca al tecnico di Ribera, l’accorto Montalbano che siede in panchina, mettere a terra il potenziale della squadra. Con un’annata che prevede quattro competizioni e almeno 51 partite, la prima esigenza era quella di moltiplicare le alternative, di rendere la rosa più ricca e flessibile. A oggi Italiano ha due soluzioni per ruolo, che diventano tre in alcune posizioni tattiche ritenute cruciali.

Mi riferisco a Castro, Dallinga e Immobile per il ruolo di centravanti, a Rowe, Cambiaghi e Dominguez per l’esterno sinistro. E poi Bernardeschi che può giostrare da trequartista in alternativa a Odgaard o Fabbian oppure da esterno al posto di Orsolini. Con l’arrivo del mediano ghanese Sulemana anche le opzioni di centrocampo si moltiplicano con Freuler, Ferguson, Pobega e Moro capaci di adattarsi ad ogni consegna tattica.

La conferma di Lucumi (preziosa quanto quelle di Dominguez, Fabbian e Moro) consente alla difesa di programmare la crescita di Heggem e Vitik mentre Zortea, si è visto, è una preziosa alternativa a Holm e al sindaco De Silvestri.

Se il Bologna saprà riprodurre sul campo la spinta aggressiva e la solidità strutturale dello scorso campionato, potrà migliorare il rendimento d’attacco grazie alla personalità di Rowe, mobilissino e imprevedibile, e al peso dell’esperienza garantito da Immobile e Bernardeschi.

Senza contare che la competizione ruolo per ruolo spingerà ciascuno a dare il meglio, come sta accadendo per Castro, finalmente rivisto ai suoi migliori livelli contro il Como. Il nuovo Bologna è una scommessa affascinante da vincere sul campo.