Il commento. Odgaard, Moro e Rowe: servono forze fresche

Tassi

Benedetto da oltre 22 mila abbonati, il Bologna corre verso la prima svolta importante della stagione. Domani il Genoa e giovedì l’esordio in Europa League a Birmingham contro l’Aston Villa, che un anno fa ci castigò in Champions.

Il commissario Italiano sa bene che con partite ogni tre-quattto giorni la fase atletica va ridotta e il lavoro muscolare si ammorbidisce. Si va a caccia della brillantezza e dell’esplosività, proprio le virtù che sono mancate al Bologna di San Siro.

Una squadra lenta, involuta e prevedibile, con ostinati retropassaggi verso Skorupski, è andata incontro a una sconfitta più grave di quanto non dica il punteggio. Un pericoloso ridimensionamento dopo l’eccellente prova con il Como. Per cavarsi d’impaccio e riprendere la corsa, Italiano deve risvegliare lo spirito guerriero della squadra e punzecchiare una truppa improvvisamente apparsa paga e inborghesita, come se la conquista della Coppa Italia ne avesse saziato la fame. Per ripartire di slancio, serve un Bologna furente e al massimo della concentrazione. Una squadra capace di pressare e aggredire in velocità, sfruttando anche l’arma del turnover per ricavare rapidità di esecuzione e freschezza. Il riferimento è a giocatori come Odgaard chiave vincente di tante partite, a Moro e al nuovo arrivato Rowe, visto solo nei minuti finali col Milan. La solidità e l’eclettismo del danese, la fantasia costruttiva e il brio del regista croato e le serpentine imprevedibili dell’ex Marsiglia sono carte importanti da giocare per smuovere lo stallo. Sono sassi da scagliare nella stagnante palude di conformismo tattico che sembra aver inghiottito le buone intenzioni del Bologna.

Con un’ossatura debitamente ritoccata anche gli uomini vincenti dell’attacco, Castro e Orsolini, potrebbero avere più rifornimenti e migliori opportunità in zona-gol. Senza prestare orecchio a gufi e sciacalli, Italiano deve produrre una piccola rivoluzione interna che consenta al Bologna di ritrovare la sua anima più vera. Quella che piace al popolo del tifo, pronto a lanciare il suo segnale di ottimismo. Le 22 mila tessere sono un atto di fede assoluta che merita un riscontro sul campo.