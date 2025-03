Il commento. Torneo dei bar, lo spirito giusto per correre

Tassi

Come al torneo dei bar, alla maniera di Renzaccio Ulivieri. Il Bologna cerca lo spirito giusto per affrontare le ultime undici tappe di un percorso che può portarlo al paradiso della Champions oppure sgonfiare i sogni in coda a una stagione comunque eccellente. Per renderla memorabile servono "occ, pazeinzia e bus.." come sintetizzava mirabilmente Arrigo Sacchi.

Ma serve lo spirito leggero, quello da torneo dei bar, che aiuta ad affrontare una partita dopo l’altra come fossero undici finali.

Il Bologna di oggi ha le certezze temperamentali e tecniche per poterlo fare. Ha conquistato sicurezza, padronanza del campo, ha esasperato il gioco di pressione per recuperare la palla alta. Insomma è un cliente scomodissimo per tutti, comprese, Atalanta, Inter e Juve che incroceranno il cammino della banda Italiano.

Proprio contro le big il Bologna ha offerto quasi sempre grandi prestazioni. Ma è davanti alle squadre di seconda e terza fascia che il meccanismo si è inceppato (sconfitte contro Verona e Parma) o ha faticato a trovare il registro . Ecco perché la partita del Bentegodi non è meno cruciale del duello con la Juve di Motta.

Italiano deve trasmettere ai suoi uomini lo spirito scanzonato del torneo dei bar senza perdere un grammo di concentrazione. Un lavoro facilitato dal buon momento della squadra e dalla forza delle seconde linee. Anche l’assenza di Freuler non è emergenza, se al suo posto puoi schierare Ferguson e le varianti possibili sugli esterni d’attacco (Orsolini, Ndoye, Dominguez e Cambiaghi) sono una ricchezza che può portare frutti infiniti. Basta crederci, basta fondere la consapevolezza con un sottile gioco d’azzardo, perché nei tornei serve anche un guizzo di sana follia.

Ma prima di misurarsi con le elette del campionato, non bisogna sprecare occasioni contro chi sgomita nella bassa classifica. E se il calcio meditato, fatto di possesso palla e aggiramenti, non bastasse ad accendere le polveri, proviamo con i lanci lunghi e gli sganciamenti, fidando nella freccia Castro, sempre pronta a infilare il bersaglio.

Nel solco di Ulivieri e della sua fantastica promozione in serie A, rispolveriamo il vecchio torneo dei bar.