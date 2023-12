Il commento. Un messaggio al campionato e al suo Bologna

Marchini

Bene ha fatto Thiago ad alzare la voce, anche se il rigore su Falcone era sacrosanto. Bene ha fatto perché così ha dato un segnale forte al campionato, ma prima ancora ai suoi ragazzi e al suo club: io, signori, in Europa ci voglio andare, eccome se ci voglio andare. Bene fa Thiago a guardare il bicchiere mezzo vuoto dei 24 punti mancati, piuttosto che brindare con il bicchiere mezzo pieno dei 22 conquistati. Vuol dire non accontentarsi, non massaggiarsi compiaciuti la pancia, ma avere sempre più fame. In due parole: mentalità vincente. Motta ce l’aveva quando danzava sul palco e ce l’ha ora che si dimena dietro le quinte.

Bene ha fatto perché il rischio, arrivati a questo punto della storia, è che la favola Bologna fosse talmente bella da non necessitare nemmeno un lieto fine: quello, possiamo pure lasciarlo agli altri. In fondo, è già stato bello così, erano vent’anni che non si sognava, godiamoci questo Zirkzee che poco tempo fa qua c’era Cristaldo (un abbraccio al mitologico Churry). Invece con quello sfogo, forse esagerato nei contenuti ma perché figlio di ingiustizie pregresse, Thiago ha fatto capire che il suo Bologna va rispettato. Il messaggio andava dato ed è stato dato. Ora, però, Motta dovrà essere bravo ad abbassare i toni, perché una squadra così ben costruita e così ben allenata, ha solo da perderci a spostare la partita sul campo dei veleni, visto che a sgomitare per l’Europa c’è gente come Mazzarri, Mourinho, Sarri e Gasperini: giganti della polemica. E allora volume basso e testa alta. Sperando che la Figc concentri le sue energie su criticità più serie.