Il commento. Una squadra più esperta e versatile

TassiCon Immobile e Bernardeschi ma senza Beukema e Ndoye. Che Bologna sarà quello disegnato da Italiano per la sua seconda stagione rossoblù? Di certo una squadra più esperta con i 35 anni e i 330 gol di Ciro e la fantasia calcistica del 31enne Federico. Con i due veterani, e la loro lunga esperienza ad alto livello, il cammino in Europa League e la fase finale di Supercoppa saranno affrontate con piglio diverso rispetto al titubante esordio in Champions, quando il Bologna giovane doveva ancora misurare la sua forza.

La scelta di Sartori di privilegiare due giocatori esperti, perdipiu arrivati a costo zero, offre a Italiano un’altra dote fondamentale: la versatilità. Bernardeschi, con i suoi piedi intelligenti e l’ottima visione di gioco, può essere impiegato da esterno in alternativa a Orsolini, Cambiaghi e Dominguez ma anche da rifinitore, in attesa che Odgaard recuperi la miglior condizione. Ciro il bomber non è solo un cannoniere di prima qualità ma pure un attaccante capace di legare il gioco, di agire da punta di complemento vicino a Castro o Dallinga ma soprattutto di dettare il lancio in verticale con i suoi sganciamenti: un’alternativa tattica che il Bologna deve sviluppare per trovare varchi nelle difese più chiuse.

All’ombra dei veterani, i giovani rossoblù possono completare la loro crescita e arricchire il bagaglio tecnico. Insomma l’operazione Vecchi Draghi può regalare al Bologna un contributo importante, ammortizzando la dolorosa partenza di Ndoye che sembra purtroppo inevitabile.

Preoccupa di più il riassetto della difesa, specie se dopo Beukema (direzione Napoli) dovesse partite anche Lucumi. Per questo il Bologna userà ogni mezzo di persuasione per trattenete il colombiano. Con lui accanto, il nuovo acquisto Vitik frequenterebbe una preziosa scuola guida, digerendo più in fretta i precetti difensivi di Italiano.

Ecco perché le ultime curve del mercato saranno le più difficili e le più insidiose. Ad oggi abbiamo un Bologna più ricco di alternative rispetto a un anno fa. Speriamo che il maestro Sartori continui a suonare questa musica.