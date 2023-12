IL CROATO TITOLARE. Moro, che rientro: "Gruppo fantastico. Io posso dare tanto»

"Siamo un gruppo fantastico, abbiamo giocato un primo tempo meraviglioso, abbiamo vinto la prima gara in trasferta e siamo quarti in classifica". Che si può volere di più? L’amarezza di Lecce è alle spalle e a fotografare il morale alle stelle dei rossoblù è Nikola Moro, che ha ritrovato una maglia da titolare in mediana: "Abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso mettendo in campo tutto quello che ci aveva chiesto il mister. Siamo molto soddisfatti". Soddisfatti ma non appagati. E allora il centrocampista passa ad analizzare ciò che non è andato, quello che può essere fatto meglio, che ad oggi rappresentano margini di miglioramento della squadra: "Nel secondo non siamo usciti bene da dietro con la manovra, la Salernitana ha fatto pressione alta. Poi i nostri avversari hanno segnato e noi ci siamo abbassati troppo, ma rispetto a Lecce abbiamo gestito meglio il finale e l’abbiamo portata a casa".

Non dice quello che è un difetto ricorrente, Moro. Anche a Salerno il Bologna non ha chiuso il match: ci è andato vicino da fuori il croato, Ferguson si è divorato il 3-0. Ma questa volta conta aver risolto un finale simile a quello di Lecce in maniera diversa, scacciando i fantasmi: "È la prima vittoria in trasferta ed è importante. Io sto bene, magari non sono pronto per 90 minuti al cento per cento ma ci arriverò, posso giocare di più e fare bene. Siamo molto felici e vogliamo solo continuare così".

Marcello Giordano