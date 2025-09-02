Il ct difende la scelta: "Non l’ho chiamato solo perché giovane». Domani la ripresa a Casteldebole. Già 17.000 abbonamenti in coppa. Gattuso: "Fabbian è in nazionale per merito»

La scelta di Orsolini, gli elogi a Fabbian. Con annessa preghiera rivolta ai club di A, come da ogni buon cittì azzurro che si rispetti: "Spero di vedere più italiani nel nostro campionato...". Gennaro Gattuso ieri a Coverciano ha battezzato l’avventura dell’Italia che sfiderà Estonia e Israele in due sfide già cruciali nella corsa ai Mondiali 2026. E lo ha fatto dedicando parole di stima alla ‘new wave’ azzurra, di cui il rossoblù Giovani Fabbian è parte integrante insieme a Pio Esposito e Giovanni Leoni.

"Fabbian ha caratteristiche simili a quelle di Frattesi – ha detto il cittì azzurro –. Si butta in area e la riempie bene, ha grande fisicità e tempi di inserimento importanti. Non ho chiamato lui, Esposito e Leoni per far vedere che convoco i giovani: io non regalo nulla. L’ho fatto perché sono ragazzi di personalità e anche se sono giovani vedo in loro quella sfacciataggine da grandi: sono giocatori pronti, non hanno paura".

Sono complessivamente dodici (contando anche il neoarrivato, ma già via con il suo Ghana, Ibrahim Sulemana), tra elementi della prima squadra e Primavera, i nazionali rossoblù che mancheranno all’appello quando domani mattina la squadra si radunerà a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti. Dei tre convalescenti, Holm, Casale e Immobile, lo svedese è l’unico che può sperare di farcela per la sfida col Milan del 14 settembre al Meazza.

Intanto la campagna abbonamenti per l’Europa League ha superato le 17.000 tessere.

m. v.