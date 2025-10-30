Il Dall’Ara stavolta resta al buio. Moro prova a dare maggiore ritmo. Lykogiannis sempre dentro il match. Ferguson, il compitino non basta
Skorupski è attento e aiutato dalla traversa, crescono la condizione e le gambe di Zortea. Dominguez entra con le migliori intenzioni, ma il rendimento non è all’altezza. Orsolini lo imita.
Skoruspki 6 Al 24’ può solo guardare la conclusione di Adams, liberato dall’erroraccio di Vitik: per fortuna lo scozzese spreca un gol fatto mandando il pallone sulla traversa. Prima e dopo fa da spettatore vigile.
Zortea 6 Nel primo tempo tenta un paio di volate sul fondo, ci prova anche nella ripresa. Zero sofferenza in fase difensiva, gamba che c’è.
Vitik 6 Imperdonabile colpire più l’aria che il pallone, al 24’, quando Adams non capitalizza. Da lì in poi, con le buone e con le cattive, resta aggrappato alla partita (e agli attaccanti del Toro). Sufficienza di resilienza.
Lykogiannis 6 Nel pochissimo della produzione offensiva dei rossoblù spicca il suo sinistro a giro da fuori area che nel primo tempo fa fare un figurone a Paleari. Sempre dentro la partita.
Moro 6 Con le sue geometrie prova a velocizzare la manovra per stanare un Toro che a lungo sta con undici uomini dietro la linea della palla.
Ferguson 5,5 Un po’ grigio, un po’ impalpabile. Fa il compitino: ma questa volta il compitino non basta.
Bernardeschi 6 Contro la difesa munitissima dei granata nel primo tempo servirebbe un suo lampo di classe. E invece spesso si intestardisce accentrandosi con la palla incollata al piede. Ha un bel sussulto a inizio ripresa, ma Paleari gli dice no.
Cambiaghi 5,5 Poca roba nel primo tempo, accende il motore a inizio ripresa e chissà perché proprio in quel momento viene tolto.
Dallinga 5 La porta non la vede mai, la battaglia non la fa. Più che logico che dopo un primo tempo così Italiano tenti la carta Castro.
Castro 5,5. L’inizio è promettente, ma è un cerino che si spegne in fretta. Quando Cambiaghi lo libera davanti a Paleari cincischia e non cerca la porta.
Orsolini 5,5 Non porta il cambio di passo che è giusto pretendere dal capocannoniere.
Dominguez 5,5 Vorrebbe spaccare il mondo, ma è un vorrei ma non posso.
Freuler 5,5. Tanto furore, poca sostanza.
Fabbian sv Tenta l’arrembaggio finale, ma non è serata.
Allenatore Niccolini 5,5 In ticket con Italiano cambia sette undicesimi della squadra di Firenze, ma le scelte non pagano. Possesso palla sterile, manovra prevedibile e poche insidie per la porta di Paleari. Le vie del gol sono intasate e non c’è nessuno che sappia eludere l’ingorgo. Voto squadra 5,5
Massimo Vitali
