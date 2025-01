Il Diavolo ha proposto Okafor o Chukwueze per ragioni di lista: ’no’ da Casteldebole. Intanto ufficiale: Urbanski in prestito secco al Monza. Orso lusingato dal Milan. Ma ora non si muove

Orsolini e il Milan? Al momento più una suggestione che una pista concreta. Nei giorni scorsi c’è stato un pour-parler tra i vertici dei due club, il Milan ha sondato il terreno e il Bologna ha risposto picche, semplicemente perché, al di là della presunta offerta dei rossoneri (20 milioni più, a titolo da definire, Okafor o Chukwueze), un club che come il Bologna punta all’Europa non può privarsi nel cuore della stagione del proprio capocannoniere.

Ieri in casa Milan negavano di aver mai presentato un’offerta per Orsolini. In realtà per motivi di lista inserire in organico l’italianissimo Orso per i rossoneri sarebbe vantaggioso perché libererebbe spazi per altri innesti in questa finestra. Bocche cucite in materia ieri da parte del club rossoblù, anche perché tutti i dirigenti erano focalizzati sulla partita di Empoli.

Qual è lo stato d’animo di Orsolini? Il ragazzo è lusingato dall’interessamento del Milan, ma è anche calato quanto basta nella grande famiglia rossoblù per rendersi conto che non è gennaio la finestra in cui eventualmente sposare nuove avventure, considerato il legame forte che ha con società e città.

Ieri mattina intanto Kacper Urbanski è diventato ufficialmente un calciatore del Monza, club in cui approda con la formula del prestito secco fino a giugno. Sugli esterni, con Orsolini infortunato e al palo per 20-30 giorni e Cambiaghi che ha ancora bisogno di rodaggio, Sartori e Di Vaio qualcosa sanno di dover fare.

Ieri il viola Ikoné, che piace sia al Bologna che al Torino, non è stato inserito da Palladino nei convocati per Lazio-Fiorentina di oggi. Nella Lazio c’è invece Isaksen, altro potenziale obiettivo dei rossoblù (ma anche del Torino) di cui il presidente biancoceleste Lotito ha fissato il prezzo: 15 milioni.

Massimo Vitali