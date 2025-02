Il direttore sportivo Di Vaio fa un bilancio del mercato: "L’ex capitano del Milan conquistato dal nostro progetto, Pedrola ha futuro». "Rivogliamo l’Europa. Calabria qui, bel segnale»

"Il nostro mercato? Abbiamo fatto quello che volevamo fare". Parola del diesse rossoblù Marco Di Vaio. Che spiega così le due operazioni principali: "Abbiamo sostituito un giocatore come Posch con un elemento di grande esperienza come Calabria, che per venire da noi e per sposare il nostro progetto ha lasciato il Milan: un segnale molto importante. In più è arrivato Pedrola, un ragazzo giovane di grande talento, che lo scorso anno ha avuto un po’ di sfortuna, ma che pensiamo possa fare bene in futuro".

Per provare a tornare subito in Champions? "Noi proveremo a tornare in Europa", taglia corto l’uomo mercato rossoblù. Intanto a Casteldebole Estanis Pedrola ieri si è allenato in solitaria per mettere benzina nelle gambe in vista della prima convocazione. Salvo sorprese Italiano sabato lo inserirà nella lista dei partenti per Lecce, dove i rossoblù saranno di scena domenica alle 18. Insieme a Pedrola, ma a regime ridotto, ha lavorato anche Riccardo Orsolini, che deve recuperare dal guaio muscolare e che vorrebbe bruciare le tappe del ritorno in campo ma che deve mordere il freno perché il 21 gennaio col Borussia Dortmund è stato vittima di una recidiva. Solo terapie per Ferguson, che è un po’ più indietro di Orso nel percorso di guarigione.

Intanto il club ha ufficializzato le operazioni in entrata sul mercato per la Primavera allenata da Colucci: il difensore del 2006 Tomasevic, i centrocampisti del 2006 Barbaro e Tomczyk, l’attaccante del 2005 Battimelli.

m. v.