Il ds vicino all’addio. C’è aria di crisi a Birmingham:. Monchi divorzia

Grande è la confusione sotto il cielo di Birmingham. E a fare le spese dell’avvio di stagione assai deludente, per non dire disastroso, dell’Aston Villa potrebbe essere il diesse spagnolo Monchi, che in Inghilterra segnalano a un passo dal divorzio. Monchi, che nel suo curriculum vanta anche due stagioni alla Roma dal 2017 al 2019, da due anni è il diesse della squadra allenata dal connazionale Emery.

I 3 punti in 5 partite in Premier più l’eliminazione dall’Efl Cup per mano del Brentford hanno però incrinato i rapporti tra Monchi e il club, portando alla definitiva rottura. In Inghilterra si vocifera già sull’identikit del possibile sostituto. Si tratta di Roberto Olabe, spagnolo pure lui, reduce da sette stagioni da direttore sportivo della Real Sociedad, club della Liga che ha lasciato a giugno. E se questa fosse la scelta ci sarebbe lo zampino dello stesso Emery, basco come Olabe. Quest’ultimo tra il 2011 e il 2012 ha allenato la Real Union, club spagnolo di quarta serie di cui la famiglia di Emery detiene la quota di maggioranza. E il legame tra i due è rimasto forte nel tempo.

m. v.