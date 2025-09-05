Il figlio Riccardo nell’under 18. Il numero degli Italiano?. Raddoppia: c’è Riccardo

Uno di fianco all’altro: di nuovo, come a Firenze. Per la seconda stagione, Vincenzo Italiano guiderà il Bologna dopo averlo condotto al trionfo in Coppa Italia. E quest’anno potrà tornare a godersi la famiglia. Il figlio Riccardo da un mese lo ha raggiunto a Casteldebole per vestire la maglia dell’Under 18 rossoblù, che domenica sarà di scena a Torino e il 14 in casa contro il Frosinone, mentre Freuler e compagni saranno impegnati nella trasferta di San Siro con il Milan.

Vincenzo Italiano dovrà attendere per poter vedere all’opera il figlio Riccardo, che nelle ultime stagioni ha raggiunto con la Fiorentina una finale scudetto Under 16 e una semifinale con l’Under 17 e una finale al Viareggio. Non attendono, invece, gli impegni internazionali. Ieri è toccato a Skorupski (contro l’Olanda), Heggem (contro la Finlandia) e Sulemana (contro il Ciad), questa sera scenderanno in campo la Scozia di Ferguson, la Svizzera di Freuler, la Croazia di Moro e la Repubblica Ceca di Vitik e nella notte la Colombia di Lucumi.