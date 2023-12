IL FILO DIRETTO. Tre ragazzi in stage dall’Academy Montreal

La collaborazione con Montreal continua e dicembre si conferma mese di stage a Casteldebole per i ragazzi del settore giovanile canadese. Quest’anno a provare l’esperienza a Bologna e nel calcio italiano saranno Emrick Fotsing, Gael de Montigny e Alessandro Biello, quest’ultimo figlio d’arte: papà Mauro detiene il record di presenze da giocatore con Montreal, di cui è stato allenatore, e attualmente è il ct della nazionale canadese. I tre giocatori dell’Academy canadese si sono uniti ieri al settore giovanile rossoblù e si alleneranno con Under 17 e Under 18 fino al 22 dicembre. Se la trasferta bolognese sta diventando un classico sotto le feste natalizie, quando l’attività in Canada è ferma, va pure detto che di recente ha poi portato in pianta stabile sotto le Torri alcuni talenti: il primo fu centrocampista Matteo Schiavoni (nazionale u19 canadese), che arrivò insieme ad Antinoro per il Viareggio 2022 ed è tutt’oggi elemento della Primavera. Jesse Saputo è in forza all’Under 17.