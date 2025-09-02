Il francese in rossonero: alla ripresa del campionato il 14 settembre, Milan-Bologna sarà il confronto tra i due protagonisti della clamorosa rissa al Marsiglia. Rowe-Rabiot: ancora tu? A San Siro subito il faccia a faccia

Chiuso il mercato è tempo di sosta. Ma ad attendere il Bologna ci sarà una ripresa di fuoco e non solo perché i rossoblù saranno attesi dal terzo scontro diretto consecutivo dopo quelli con Roma e Como. Si riparte da San Siro sponda rossonera: il che significa che si ripartirà dal faccia a faccia tra Jonathan Rowe e Adrien Rabiot, colpo last minute del Milan di Allegri.

E’ un faccia a faccia andato in scena in maniera violenta il 15 agosto al termine della sconfitta in casa del Rennes. "Rissa di una violenza inaudita, roba da pub inglese", la definì l’allenatore marsigliese Roberto De Zerbi, che precisò: "Potevo girarmi dall’altra parte, ma avrei perso lo spogliatoio a metà agosto e la dignità e non posso permettermi nessuna delle due cose per una partita di calcio". Morale, entrambi fuori squadra e sul mercato, ad animare le ultime due settimane di trattative.

Anche grazie a questo, Rowe, nazionale inglese Under 21, è diventato calciatore appetibile dal Bologna. Di più: il talento di origine giamaicana è diventato l’acquisto più oneroso della storia rossoblù e dell’era Saputo con i suoi 19,5 milioni più bonus di costo cartellino.

E Rabiot? Alla fine ha riabbracciato quell’Allegri che gli ha regalato l’annata più prolifica della carriera nella stagione 2022-23 alla Juventus con 11 reti tra campionato, Champions ed Europa League, condite da 6 assist. Il 14 settembre saranno di nuovo l’uno di fronte all’altro, a San Siro, in un match che promette scintille: tra i due, se avranno modo di incrociarsi sul campo, ma pure tra Milan e Bologna, data l’importanza della posta in palio.

L’arrivo di Rowe a Bologna è di nove giorni fa. Ad annunciare l’approdo di Rabiot al Milan, prima ancora dei comunicati ufficiali, è stato Deschamps dal ritiro della nazionale francese ieri intorno alle 18, con un’ora di anticipo circa sul deposito in Lega Calcio del suo contratto da parte del club rossonero: "Rabiot ha sostenuto le visite mediche per firmare con il Milan".

Dove eravamo rimasti? Alla rissa del Roazhon Park di Rennes di metà agosto. Un mese dopo, Rowe e Rabiot si incontreranno nuovamente. Non sono andati d’accordo da compagni e saranno avversari, questi due caratteri capaci di prendere fuoco velocemente. Saranno inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento: dovranno tenere a freno i nervi e accendere solo la sfida sul campo, evitando vendette postume.

Marcello Giordano