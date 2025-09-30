Il Friburgo, poi il Pisa: la stagione non aspetta. Italiano deve trovare in fretta il suo Bologna

Cercasi, con una certa sollecitudine, il Bologna vero: astenersi perditempo. Perché il tempo necessario per tornare a essere il Bologna ruggente, e sempre in controllo della partita, a cui ci aveva abituato Vincenzo Italiano in teoria non manca tenendo a mente ciò che di grande è stato in grado di fare il Bologna nella scorsa stagione cominciando ad alzare i giri del motore solo a fine ottobre.

Eppure, come recita il proverbio, chi ha tempo non aspetti tempo. E questo con tutte le attenuanti che è doveroso riconoscere a un allenatore che fin dai giorni del ritiro di Valles, persi Beukema e Ndoye, ha dovuto riassemblare il gruppo attuando una mini rivoluzione. Ogni cambiamento necessita di tempo (un tempo non infinito) per essere assimilato.

Ma giovedì bussa alle porte il Friburgo in Europa League e una squadra che corre con l’obiettivo di agguantare gli ottavi dopo il ko all’esordio con l’Aston Villa ha un risultato obbligato: la vittoria. Sarà d’obbligo vincere anche tre giorni dopo in campionato col Pisa di Gilardino se Italiano e i suoi ragazzi hanno l’obiettivo di riprendersi i punti lasciati colpevolmente sul prato di via del Mare.

Dettaglio non trascurabile: entrambe le partite si giocheranno sul suolo amico del Dall’Ara. A proposito: per ritrovare una striscia di campionato di 7 trasferte senza vittorie (lo score è stato di 2 pareggi e 5 sconfitte) bisogna andare a ritroso di due anni, cioè al Bologna di Thiago Motta, che restò a digiuno fuori casa da agosto a dicembre 2023.

Preoccupa il rendimento ‘double face’ casa e trasferta, ma preoccupa ancora di più il fatto che questo Bologna abbia ancora assai poco, in termini di intensità, concentrazione, atletismo e ferocia agonistica della squadra che un anno fa, da ottobre a maggio, sapeva sempre dominare le partite. Quell’identità ancora non c’è e Italiano oggi va cercandola sia nei reduci della scorsa stagione che nei nuovi dell’ultimo mercato, rinforzi che tra infortuni, ritardi di forma e inevitabile rodaggio fin qui non hanno rinforzato nulla.

La variabile tempo, si diceva. Le famose dieci partite che servirebbero a ogni allenatore per dare un volto a una squadra ‘scadono’, per l’appunto, a fine ottobre. Alla lista mancano le gare di campionato con Pisa (5 ottobre) e Cagliari (19 ottobre) e le due di Europa League con Friburgo (giovedì) e Steaua (23 ottobre). Un anno fa, dopo il pareggio subito in rimonta col Genoa (2-2) il 19 ottobre, all’ottava giornata il Bologna aveva solo 9 punti. E dalla partita successiva, il 2-0 esterno di Cagliari, decollò la stagione. Ottobre, andiamo, è tempo di giocare. Sottinteso: un calcio che fin qui non è visto se non a sprazzi. Il primo tempo col Como, l’ultima mezzora col Genoa, la ripresa di Birmingham (pur tra tanti rischi corsi in difesa): è un collage di virtù troppo povero.

E a lungo andare non diventi un alibi il doppio impegno giovedì-domenica tra Europa League e campionato. In estate il club ha incassato 90 milioni, che bastano e avanzano per allestire una squadra competitiva su quattro fronti.