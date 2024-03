Il giorno di pasquetta. Al via la prevendita per il confronto con la Salernitana

Il big match con l’Inter è ormai nel mirino: tutto esaurito e attesa altissima in città per un appuntamento che potrebbe consentire al Bologna di dare corpo al tentativo di allungo Champions. Intanto, però, è partita pure la prevendita per il prossimo match casalingo dei rossoblù, in programma lunedì di Pasqua primo aprile, alle 12,30: e non sarà uno scherzo. Ospite sarà la Salernitana dell’ex diesse Sabatini, fanalino di coda disperato a caccia di punti salvezza. Obiettivo, riempire il Dall’Ara per soffiare sulle ali della banda di Thiago Motta. Con questo obiettivo è stata attivata una promozione speciale dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater di Bologna, che presentando il badge universitario potranno acquistare un tagliando per il settore Distinti a 15 euro presso i punti vendita Vivaticket. Aspettando novità dall’Osservatorio, i residenti nella regione Campania potranno acquistare unicamente la Curva Ospiti con fidelity card della Salernitana.