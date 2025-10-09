Il gol al Pisa corona la risalita di Niko che ha convinto Italiano. Oggi sfida la Repubblica Ceca di Vitik. Dalla valigia di Valles alla Croazia. E’ la rivincita mondiale di Moro

A Praga, nella casa di Martin Vitik, questa notte Nikola Moro può afferrare con le mani il sogno di partecipare al suo primo Mondiale. Con la differenza che Vitik, al netto di sorprese di formazione, sarà titolare al centro della difesa della Repubblica Ceca che sfida la Croazia nello scontro al vertice del girone tra due squadre che viaggiano con gli stessi punti, 12, ma non con lo stesso numero di partite (i cechi hanno disputato una gara in più), mentre Moro, alle prese con la perenne concorrenza di un eterno ‘ragazzino’ che ancora stupisce il mondo come Luka Modric, si accomoderà in panchina pronto a trovare spazio nella ripresa.

Per Moro questi sono comunque giorni intensi. Domenica, col gol su punizione al Pisa, in un colpo solo ha spezzato due digiuni: è tornato a segnare dopo il suo gol alla Roma del dicembre 2023 e ha consentito ai rossoblù di rompere il tabù del gol su calcio da fermo diretto che durava dal sigillo di Saelemaekers all’Udinese dell’aprile 2024. Non male per un ragazzo che a Valles aveva la valigia sempre a portata di mano, pronto ad accettare offerte in uscita che a luglio avevano assunto le sembianze dell’Aek Atene. Alla fine il trasferimento non è andato in porto, l’unico puntello nuovo del centrocampo di Italiano, al netto della riconferma di Pobega, è stato l’innesto last minute di Sulemana, che si è subito infortunato.

Così per il paziente Moro, al suo quarto anno in rossoblù, si sono spalancate le porte di titolarità inattese, come le 4 in campionato con Como, Genoa, Lecce e Pisa. Occhio ai risultati: 3 vittorie e un pari, che è l’intero bottino dei rossoblù in campionato.

In nazionale, come detto, il ventisettenne di Spalato si deve accontentare delle briciole. Però da novembre ad oggi ha già collezionato quattro appendici di secondo tempo in una Croazia ricca di talento che vede vicinissimo il traguardo dell’ennesima qualificazioni ai Mondiali. Per Moro no: sarebbe la prima volta. Repubblica Ceca-Croazia è anche la rivincita della gara d’andata, quando a Osijek a giugno i padroni di casa sverniciarono i cechi con un pesante 5-1 (e Moro nell’ultimo quarto d’ora prese il posto di Modric).

Questa notte scenderanno in campo altri due nazionali rossoblù: Ferguson e Skorupski. Ferguson, che col Pisa è rimasto per tutta la gara in panchina, dovrebbe essere titolare nella Scozia che chiede punti qualificazione pesanti affrontando ad Hampden Park la Grecia. Skorupski, invece, tra i pali della Polonia ha meno certezze e trattandosi di amichevole con la Nuova Zelanda non è detto che questa notte sia lui il titolare.