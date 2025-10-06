Il grande ex. La resa di Gilardino: "Pochi hanno talento come i rossoblù...»

Il Pisa crolla, ma Alberto Gilardino non si sente in bilico, nonostante l’ultimo posto: "Abbiamo la sosta per lavorare e arrivare pronti alla gara con il Verona della ripresa", dice il tecnico, più che preoccupato, sorpreso. "Abbiamo abbandonato mentalmente la gara e non era mai successo. Non possiamo permettercelo, a maggior ragione contro una squadra come il Bologna, che ha delle individualità come poche altre squadre in Italia, soprattutto sugli esterni". Più che un ko, una debacle: "C’è stata una partita fino al 24’ e una dopo. A inizio gara abbiamo avuto anche un paio di occasioni e bisogna farli. Dopo il loro vantaggio però abbiamo spento la luce e l’episodio dell’espulsione e dell’immediato 2-0 ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo essere consapevoli che in serie A gli episodi sono determinanti nell’indirizzare la gara e non possiamo permetterci di subirne di negativi senza reagire. Il secondo tempo non è commentabile, non c’è più stata partita". Una battuta anche sul debutto in serie A a 17 anni di Louis Buffon, figlio di Gigi: "Lo vedo lavorare tutti i giorni, ha meritato l’esordio".

m.g.