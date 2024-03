Il grande tifoso in curva a Bergamo: "Bagnato fradicio, ma felice. Emozioni come nell’ultimo scudetto». Alberani: "Ferguson, un simbolo. Mi pare di rivivere le gioie del ’64»

"A Bergamo ho pianto di felicità. Mi sembra di rivivere le emozioni di sessant’anni fa. E sabato c’è di nuovo un Bologna-Inter che vale tanto". Tra le mille anime di Alessandro Alberani (ex segretario della Cisl ed ex presidente di Acer, oggi direttore della logistica etica dell’Interporto) c’è anche quella di supertifoso rossoblù. Nel solco di papà Arturo, che lavorava nella redazione sportiva del ‘Carlino’ e che gli ha trasmesso i cromosomi del Bfc.

Alberani, tra i settecentocinquanta fedelissimi di Bergamo domenica c’era anche lei.

"Alla fine ero bagnato fradicio per la pioggia. Ma quando la squadra ha festeggiato sotto di noi ho pianto di gioia. Spero di piangere di gioia anche sabato dopo l’Inter".

I suoi Bologna-Inter?

"Nel 64’ avevo nove anni quando mio padre Arturo mi portava al Comunale. Ricordo come se fosse ieri il mio pianto a dirotto dopo che Sarti parò il rigore a Haller e perdemmo 2-1. Era la famosa Pasqua di sangue e quel giorno noi bolognesi pensammo che per lo scudetto fosse tutto perduto. E invece...".

Invece il 7 giugno Bologna-Inter 2-0 all’Olimpico.

"Partimmo alla volta di Roma con quattro macchine e non in treno come succedeva per le altre trasferte. In treno ogni volta era uno spettacolo. I due supertifosi Gino Villani e Barile portavano cento bottiglie di lambrusco e chili di crescentine. Dopo mezzora le bottiglie erano già vuote e anche le crescentine latitavano".

Per citare Barile: in casa Alberani il Bologna è sempre stato una fede.

"Mio padre era un giornalista del Carlino, l’uomo tuttofare di Severo Boschi, che allora guidava la redazione sportiva. Morì giovane, a sessantasei anni, nel ‘91, proprio alla vigilia di un Bologna-Inter. ‘Papà - gli dissi qualche giorno prima - tu stai male, domenica non vado allo stadio’. Ma lui fu risoluto: ‘No, tu ci devi andare’. Non arrivò alla partita ma allo stadio andai lo stesso: con la morte nel cuore, ma sapendo che lui voleva così. Nel giorno del funerale gli ho infilato nella tasca il biglietto della partita".

Chi è il suo idolo oggi?

"Ferguson. Per come gioca, per quanto corre, perché non è mai polemico e per i valori che porta in campo. E’ un simbolo di correttezza".

E Thiago?

"Vent’anni fa, quando ero alla Cisl, aprimmo una gelateria sociale proprio a Sao Bernardo do Campo, in Brasile, la città in cui è nato. Per me che tifo Bologna è un segno del destino".

Massimo Vitali