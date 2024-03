Il ko di berardi spalanca la porta al numero 7. Spalletti in tribuna a Bergamo per tre rossoblù. Calafiori, Fabbian e Orsolini nei pre-convocati

E’ tornato titolare, dopo tre partite da spettatore, complice una contusione al ginocchio che l’ha costretto al cambio con il Lecce: è tornato a dominare in difesa e impressionato il ct Spalletti, spettatore di Atalanta-Bologna. Riccardo Calafiori viaggia verso la convocazione e ha ricevuto la preconvocazione già nel fine settimana: preconvocazione che dovrà essere confermata in vista delle prossime amichevoli con Venezuela ed Ecuador del 21 e 24 marzo. Con lui ci sarà molto probabilmente Riccardo Orsolini. Era osservato, è il miglior marcatore italiano con 9 reti al pari di Berardi, che a Verona ha riportato la rottura del tendine d’Achille: Orso è il naturale sostituto e ha l’occasione di prendersi l’Italia, al netto di una prova non convincente.

Ha faticato anche Giovanni Fabbian, sostituito: ma il centrocampista è una delle rivelazioni e pure lui spera in una convocazione. Non dovesse arrivare da parte di Spalletti arriverà da parte dell’Under 21, di cui è già punto fermo. Ma il ct, a gennaio, ha già dichiarato come il rossoblù sia giocatore da monitorare in chiave futura. E allora Fabbian spera.

